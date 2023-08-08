حاكم الشارقة يوجه باستمرار القبول في أكاديمية الشارقة للنقل البحري

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة قبول 82 طالباً وطالبة في أكاديمية الشارقة للنقل البحري في خورفكان، 62 طالباً منهم حصلوا على منحة دراسية، وما تبقى من الطلبة تلقوا خصماً 30 % من الرسوم، كما وجه سموه عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة باستمرار القبول في الأكاديمية عموماً، وللطلبة الذين سينهون متطلبات الخدمة الوطنية على وجه الخصوص.

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بقبول 25 مواطناً ومواطنة بـ«معلم وافتخر»، وذلك ضمن الدفعة الرابعة من مبادرة «معلم وافتخر»، وذلك بالنسبة للطلبة خريجي بكالوريوس اللغة العربية، والدراسات الإسلامية، والطفولة المبكرة بجامعة الشارقة، ممن حصلوا على معدل 3.0 وما فوق، بمنح دراسية في أكاديمية الشارقة للتعليم، وذلك لدراسة دبلوم الدراسات العليا في التعليم لمدة سنة واحدة، لينضم بعدها الخريجون للعمل في مدارس الشارقة الخاصة، بالإضافة إلى الحاق 25 آخرين ممن كانت معدلاتهم بين 2.5 و2.99 في برنامج التجسير لمدة شهرين، وذلك بهدف تحسين مستوياتهم، ورفع معدلاتهم، وبعد ذلك سيحصلون على منح لدراسة دبلوم الدراسات العليا في التعليم بأكاديمية الشارقة للتعليم .

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