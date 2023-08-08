حمدان بن محمد: اقتصاد دبي حقق نمواً بـ 2.8% وبقيمة إجمالية 111.3 مليار درهم

المصدر: البيان

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كشف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن اقتصاد دبي حقق نمواً بـ 2.8% وبقيمة إجمالية 111.3 مليار درهم في الربع الأول من 2023 .



حيث نشر سموه تغريدة عبر منصة «اكس» جاء فيها: حقق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 2.8% بقيمة إجمالية بلغت 111.3 مليار درهم في الربع الأول من 2023 … تواصل مختلف القطاعات الحيوية تسجيل أرقام إيجابية بما ينسجم مع الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم.

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