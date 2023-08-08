تنسيق بين «دبي للخدمات المالية» و«وحدة المعلومات» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: دبي - البيان

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قامت سلطة دبي للخدمات المالية بتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز عملية التنسيق، والتعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والمنظمات غير المشروعة.

وقع مذكرة التفاهم كل من إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وعلي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية، بتاريخ 3 أغسطس 2023.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والتنسيق، وعملية تبادل المعلومات بين سلطة دبي للخدمات المالية ووحدة المعلومات المالية للوفاء بالتزامات كل منهما المتعلقة بالامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتضمن ذلك ضمان التزام جميع الكيانات المعنية بقوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب السارية في الدولة.

وقال إيان جونستون: «يعتبر التعاون مع السلطات المحلية والإقليمية والدولية أمراً بالغ الأهمية، ضمن مجالنا المشترك ليس فقط لتبادل المعلومات وحسب، بل ومن أجل ائتلاف الجهود والموارد لمكافحة الجريمة المالية بحسم، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع وحدة المعلومات المالية بموجب مذكرة التفاهم هذه التي تضع أساساً منظماً لتعزيز التعاون في جميع المسائل المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وقال علي فيصل باعلوي: «إن توقيع مذكرة التفاهم هذه يُعد خطوة رسمية، ومهمة في تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين الطرفين فيما يتعلق بمنع وقمع الجرائم المالية، كما يُعد هذا التعاون ضرورياً لحماية وترسيخ نزاهة واستقرار وكفاءة الكيانات الخاضعة للإشراف والمنظومة المالية ككل».

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