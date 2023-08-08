تعاون بين «إقامة دبي» مع جامعة كامبريدج لتطوير أدوات العمل

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة كامبريدج، بهدف تعزيز آفاق العمل والتعاون، وتبادُل التجارب والخبرات بين الجانبين بما يحقق الأهداف المشتركة ويسهم في تطوّر وتقدّم المجالات ذات الشأن المشترك، ضمن جهودها المتواصلة نحو توسيع نطاق قاعدة الشركاء.

وتأتي هذه الاتفاقية التي تمَّ توقيعها بحضور الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومصطفى سليمان محمد المدير التنفيذي في جامعة كامبريدج في سياق استراتيجية إقامة دبي، الساعيةِ إلى المضي قُدماً في بناء علاقات شراكةٍ وتعاون تسهمُ في تكريس ريادتها وتعزز من مكانتها على المستويين المحلي والعالمي.

وأكدَّ الفريق محمد أحمد المري أن توقيع هذه الاتفاقية سيسهم في إحداث تأثير إيجابي كبير على تطوير أدوات العمل المشترك مع جامعة كامبريدج، وتعزيز مكانة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كمركز عالمي للبحث العلمي والابتكار، كما ستسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستثمار في المنطقة، مما يدعم التنمية الشاملة للإمارة.

وأضاف العقيد ياسر راشد الخنبولي مدير مركز التعلم المستمر وتطوير المواهب أنَّ هذه الخطوة تأتي كنتيجةٍ للجهود المستمرة التي تبذلها إقامة دبي لتعزيز التعاون على المستوى الدولي، وتوسيع شبكة الشراكات مع المؤسسات والجهات والجامعات العالمية بغرض دفع عجلة التنمية والابتكار في مختلف المجالات.

وينصّ الاتفاق على التعاون من خلال منح إقامة دبي حقّ الحصول على نتائج امتحانات المتدربين عبر المواقع الإلكترونيّة الخاصة بالاختبارات الدوليّة، بالإضافة إلى إصدار شهاداتٍ رسميّة صادرة من الهيئات الدولية تُفيد باعتماد إقامة دبي كمركز اختباراتٍ دولية ومركز تحضيري وتدريبي لتلك الاختبارات، وبما يُتيح استخدامها من خلال أيّ أنشطةٍ تسويقية بما يتراءى لها.

ووفقاً لبنود الاتفاق بين الجانبين تعتبرُ إقامة دبي مركز تسجيل معتمد للاختبارات الدولية وتشمل قطاع الموارد البشرية والمالية، وإدارة التدريب، كما يتمّ منح إقامة دبي صلاحيات تسجيل المتقدمين للاختبارات مباشرة من خلال المواقع المخصصة لهيئات الاختبارات الدولية.

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