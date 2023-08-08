محاكم أبوظبي تصدر 37536 حكماً خلال 2023

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أصدرت محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، 37 ألفاً و536 حكماً قضائياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، موزعة حسب درجات التقاضي الثلاث لتشمل 29 ألفاً و808 أحكام قضائية في المحاكم الابتدائية، و 6 آلاف و 239 حكماً في محاكم الاستئناف، و 1489 حكماً في محكمة النقض.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن معدلات الإنجاز المرتفعة وتحقيق سرعة الفصل في القضايا، تعد من المؤشرات الرئيسة للعمل القضائي في محاكم أبوظبي، وذلك بما يتوافق مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، بتعزيز كفاءة النظام القضائي وريادته عالمياً، دعماً لتنافسية إمارة أبوظبي وجاذبيتها الاستثمارية.

وأظهر التقرير الإحصائي لمحاكم أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2023، تصنيف الأحكام الصادرة حسب نوع الدعوى، بإجمالي 8 آلاف و 527 حكماً في قضايا الأحوال الشخصية، و13 ألفاً و 922 حكماً في الدعاوى التجارية، و5 آلاف و 87 حكماً في القضايا العمالية، و4 آلاف و70 حكماً في الدعاوى المدنية، و 1888 حكماً في التركات، و 3 آلاف و 900 حكم في القضايا الإيجارية، و 142 في الدعاوى الإدارية.

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