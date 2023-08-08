صندوق الوطن يطلق برنامج «مستقبلي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق صندوق الوطن، أمس، برنامج «مستقبلي» في أبوظبي، وهو متخصص لتدريب وإعداد أبناء وبنات الإمارات في مجال ريادة الأعمال، ويحظى البرنامج برعاية ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وشارك في الدورة 32 من شباب الوطن، والذين تم اختيارهم من خلال لجنة متخصصة شكلها الصندوق قامت بدراسة 150 طلب مشاركة، من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، وقام صندوق الوطن بتكليف عدد من الخبراء العرب والأجانب ممن يتمتعون بخبرات واسعة في هذا المجال، بالإشراف على البرامج الذي يستمر على مدى شهر كامل.

أولويات

وقال ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، إن تمكين شباب الوطن هو أحد أهم أولويات صندوق الوطن، بل ربما يأتي على قمة أولوياته، وتعتمد منهجية العمل لتحقيق هذا الهدف على ثلاثة محاور هي التدريب العملي والنظري على أيدي خبراء عالميين، والدعم الإشراف، ثم المتابعة الضامنة للنجاح، مؤكداً أن برنامج مستقبلي الذي انطلق اليوم يتبع هذه المحاور الثلاثة، حيث انطلقت مرحلته الأولى من خلال البرنامج التدريبي التخصصي لريادة الأعمال في مختلف المجالات المتاحة، حيث يحصل المشاركون على تدريب يتضمن تعريفهم بأهم الطرق المعمول بها عالمياً لتحويل الأفكار والمبادرات لدى الشباب إلى مشروع أو شركة تستطيع العمل وتتعدد فرص نجاحها، وفق أفضل الممارسات، وبعد أن يقضي المشاركون 4 أسابيع في هذا البرنامج، يتم عرض كافة الأفكار على لجنة متخصصة لاختيار أفضل خمسة مشاريع، وعند هذا الحد تنتهي المرحلة الأولى من برنامج مستقبلي.

مشروعات

وعن المرحلة الثانية أكد القرقاوي أنها تحمل عنوان «التمويل والإشراف» حيث يقوم صندوق الوطن بدعم المشروعات الخمسة التي رشحتها اللجنة المتخصصة، بتمويل يصل إلى 100 ألف درهم، إضافة على توفير سبل الإرشاد العملي والتوجيه المستمر لأصحاب هذه المشاريع الخمسة، وتستمر هذه المرحلة على مدى 6 أشهر، وتنطلق على إثرها المرحلة الثالثة، والتي يستطيع الشاب خلالها أن يدير شركته ويحقق النجاحات، ليكون أحد المتميزين في مجال ريادة الأعمال، وهنا دور صندوق الوطن سيتركز على المتابعة، بهدف توفير نظام حماية لأصحاب الأعمال الناشئة كي يضمن تأمين تحقيق هذه المشروعات الشبابية لأهدافها التي تم التخطيط لها منذ البداية بختام هذه المرحلة يكون صندوق الوطن قد قدم تجربة شبابية ناجحة أبطالها أبناء وبنات الإمارات.

وأكد القرقاوي أن صندوق الوطن يضع تمكين أبناء وبنات الإمارات، سواء للعمل بالقطاع الخاص أو اقتحام مجال ريادة الأعمال في قمة أولوياته، ويبذل جهوداً كبيرة بدعم ومساعدة الشركاء والمانحين وبالتعاون مع العديد من المؤسسات الإماراتية الخاصة والعامة، لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية لأبناء وبنات الإمارات، لأن هدفنا جميعاً هو تمكين الشباب، والإسهام في بناء وتطوير قوة العمل المواطنة، المزودة بالمعارف والقدرات والتي تشارك في رفع الإنتاجية، وبناء الاقتصاد القائم على المعارف، وتعزيز القدرة على التنافس الناجح في جميع المجالات وعلى كل المستويات. ومن جانبها قالت حمدة المنصوري (كلية التقنية العليا)، والتي جاءت من الرويس إلى أبوظبي للمشاركة في هذا البرنامج، والذي ترى أنها في حاجة ماسة إليه باعتباره برنامجاً يمكنه أن يؤهلها لتحقيق أهدافها في مجال ريادة الأعمال.

وقالت حمدة إنها وجدت منذ اللحظات الأولى لمشاركتها، العشرات من الأفكار لدى زملائها التي يمكن تطويرها والاستفادة منها، وهو ما يؤكد أنها اختارت المكان المناسب لتقارب الأفكار وتحويلها على مبادرات ومشاريع للمستقبل يمكنها أن تحول الجميع إلى رواد أعمال حقيقيين، مشيرة إلى أن توافر الخبراء وأصحاب التجارب الناجحة يمكنه أن يضيف لها الكثير.

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