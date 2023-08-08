بلدية دبي تطلق حملة «صيفنا سلامة»    

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت بلدية دبي حملة التوعية «صيفنا سلامة»، التي تتضمن فعاليات وأنشطة توعوية وتثقيفية، تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة، وتعزيز المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بهذا المجال.

وتستمر الحملة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، وذلك في إطار التزام بلدية دبي بمسؤوليتها المجتمعية لتعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع، خلال فترة الصيف. وتضم الحملة العديد من المحاور، خلال هذا العام تشمل؛ السلامة في مواقع العمل، والحد من المخاطر المحتملة، خلال الصيف، كالإجهاد الحراري وكيفية حماية الجسم من أشعة الشمس، إلى جانب التوعية باشتراطات السلامة في أحواض السباحة والشواطئ العامة، فضلاً عن تقديم أهم الإرشادات لتجنب حوادث الغرق، والاستخدام الأمثل والآمن للمنتجات الاستهلاكية كمستحضرات التجميل والعناية الشخصية والمكملات الصحية.

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