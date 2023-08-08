«كهرباء دبي» توعي موظفيها بالذكاء الاصطناعي     

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتعاون مع «غوغل كلاود».

وهدفت الورشة، التي شارك فيها عدد كبير من الموظفين من مختلف قطاعات الهيئة، إلى رفع الوعي حول مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتزويدهم بالموارد والأدوات اللازمة، لمواكبة آخر التطورات في هذا المجال، ضمن جهودها لتبني التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، وتزويد موظفيها بأحدث البرامج والأدوات.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إن الهيئة تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم، عبر تبني أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة المتعاملين والموظفين، وجميع المعنيين، حيث يعد الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية أساس مدن المستقبل الذكية والآمنة والمستدامة، وفي هذا الإطار، تحرص على تعزيز ثقافة التعلم المستمر وبناء قدرات موظفي الهيئة من خلال ورش عمل ودورات تدريبية متميزة بالتعاون مع شركائنا من المؤسسات العالمية الرائدة».

ولفت معاليه إلى أن هذه الجهود تنسجم مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى توفير بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية، من خلال استثمار تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت رحلة الذكاء الاصطناعي في الهيئة عام 2017، ونعمل حالياً على إثراء خدماتنا بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي للارتقاء بالأداء، وتحسين جودة الخدمات.

وتضمنت ورشة العمل مواضيع عدة، تتعلق بالتعلم العميق والشبكات العصبية للذكاء الاصطناعي واستخداماتها، وقدم المتحدثون نبذة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف مجالات أعمال الهيئة، بما في ذلك تحسين الإنتاجية ورفع الكفاءة ودعم عملية اتخاذ القرار، وإثراء العمليات الإدارية، إلى جانب تقديم خدمات مبتكرة ومتطورة، تلبي احتياجات المعنيين في أي وقت ومن أي مكان، كما تم استعراض نماذج عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على كيفية استخدام منصات Qwiklabs وAIVertex، وشارك الحضور في ختام الورشة في جلسة عصف ذهني حول حالات الاستخدام المتوقعة لهذه التقنية في الهيئة.

يشار إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي فرع من فروع الذكاء الاصطناعي يركز على إنشاء محتوى جديد، مثل الصور والنصوص والموسيقى، استناداً إلى الأنماط والهياكل المكتسبة من البيانات الموجودة، ويستخدم تقنيات التعلم العميق لإنتاج مخرجات أصلية ومتنوعة.

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