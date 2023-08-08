61626 مكالمة تلقتها «نقل عجمان» في 6 أشهر

المصدر: (عجمان - وام)

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كشفت هيئة النقل في عجمان عن زيادة في عدد المكالمات الهاتفية، التي تلقتها، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ إجماليها 61,626 مكالمة هاتفية.

وأكد عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، سعي الهيئة للتجاوب بشكل فوري وفعال مع كل استفسارات وطلبات المتعاملين، عبر قنواتها الرقمية، وإتاحة قنوات جديدة تسهل على المتعاملين التواصل مع الهيئة، واستقبال مقترحاتهم وملاحظاتهم على مدار أيام الأسبوع.

وقال: إن الهيئة تتيح للمتعاملين والجمهور إمكانية حجز مركبات، وتقديم الملاحظات والمقترحات والشكاوى، من خلال قنوات التواصل .

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