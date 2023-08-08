شرطة رأس الخيمة تدشن الهوية الجديدة لدورياتها الشرطية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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بتوجيهات ودعم ومباركة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة النقاب عن الهوية الجديدة لأسطول دورياتها الشرطية باللونين الأبيض والأحمر بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، في إزاحته الستار عن الشكل الجديد لدوريات الشرطة في حفل أقيم في مركز منار التجاري بحضور العميد جمال أحمد الطير المدير العام للموارد والخدمات المساندة وعدد كبير من كبار الضباط، أن تدشين دوريات الشرطة بشكلها وتصميمها الجديد والعصري يندرج ضمن مساعي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتحديث أسطول مركباتها وفق أعلى المعايير وبما يتلاءم مع نهجها في مواكبة العمل الشرطي الحديث في مؤشرات التنافسية العالمية في إطار الدعم الحكومي الكبير الرامي لتعزيز مسيرة العمل الشرطي في الإمارة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور في المواقع كافة.

وأشار إلى أهمية الدور المحوري الذي تقوم به دوريات شرطة رأس الخيمة في تعزيز الأمن والأمان في دولتنا الحبيبة والمحافظة على مكتسباتها في المجالات كافة، مضيفاً إن اختيار التصميم الجديد لدوريات الشرطة خضع لعدة معايير وفي مقدمتها جمال التصميم والمحافظة على ألوان الدوريات الرئيسة السابقة وعكس هوية إمارة رأس الخيمة.

ولفت اللواء علي النعيمي إلى أن التغيير للتصميم الجديد لدوريات الشرطة سيتم بشكل تدريجي وفقاً للوحدات التنظيمية والمناطق حتى الوصول لتغيير جميع الدوريات للشكل العصري الجديد.

وأوضح أن تدشين الهوية الجديدة للدوريات الأمنية يأتي في سياق السياسة التطويرية الممنهجة التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بهدف الوصول بخدماتها إلى أعلى مستوى ممكن من التميز والريادة في شتى مجالات العمل الشرطي والأمني بما يسهم في تحقيق توجه حكومتنا الرشيدة والأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

وأضاف إنه تم الأخذ في الحسبان في التصميم الجديد للدوريات الشرطية عدم المساس بالألوان الرئيسة السابقة لها حرصاً على الحفاظ على الطابع الذهني المجتمعي العام لهذه الدوريات.

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