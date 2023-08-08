«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفير رواندا

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد جون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، وذلك بديوان عام الوزارة.

وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب سفير جمهورية رواندا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز