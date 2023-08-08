«تحقيق أمنية» تُنجز 75 % من خطة 2023

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن إنجازها نسبة 75% من خطة أعمالها خلال النصف الأول من عام 2023.

وأعرب هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» عن سروره بالتمكّن خلال النصف الأول من عام 2023 من إنجاز نسبة 75% من استراتيجية المؤسسة لهذا العام، من خلال التعاون مع مجموعة من الشركات، وإبرام بعض اتفاقيات الشراكة، إضافة إلى إقامة مجموعة متنوّعة من الفعاليات وإطلاق العديد من المُبادرات، التي ساهمت بمجملها في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة مُزمنة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز