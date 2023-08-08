إطلاق «منطاد العرب» ليحلق في جميع الأقطار

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلع الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على الخطة الاستراتيجية لمنطاد الإمارات للموسم المقبل 2024 والتي تتضمن إطلاق «منطاد العرب» الذي سوف يحلق في جميع أقطار الوطن العربي وعدد من دول الشرق الأوسط والعالم متبوعاً بالنسخة الأولى من مهرجان وكأس منطاد العرب احتفاء بدخول منطاد الإمارات عقده العشرين.

جاء ذلك في أثناء استقبال الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي في مجلسه بمنطقة الزهراء في رأس الخيمة الطاقم الفني والإداري لمنطاد الإمارات برئاسة الكابتن الطيار عبدالعزيز ناصر المنصوري الذي أطلع الشيخ عبدالملك بن كايد على بدء العد التنازلي لإطلاق «منطاد العرب» أول المناطيد العربية لطاقم منطاد الإمارات والتي يتم تصنيعها في المملكة المتحدة وبإشراف مباشر من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأشاد الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي بجهود شباب منطاد الإمارات منذ تأسيسه في سنة 2004 عبر إطلاق مبادرة الجولة العالمية لمنطاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» تحت شعار «لن ينساك العالم يا زايد» والذي حلق وشارك في مختلف مهرجانات دول العالم ليصبح منذ تأسيسه القوة الناعمة للدول العربية كافة، كونه أول كادر فني إماراتي وعربي محترف في هذا المجال الإعلامي والتسويقي يجوب دول العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز