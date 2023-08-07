طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع فرصة تكون سحب ركامية

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام مغبرا أحياناً نهاراً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وقد تمتد جنوباً يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 18:18 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 11:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:47 .

و بحر عمان: خفيف الموج و يحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والمد الثاني عند الساعة 04:18 والجزر الأول عند الساعة 08:11 والجزر الثاني عند الساعة 21:38.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: .

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 45 35 75 20

دبي 44 36 80 25

الشارقة 44 34 80 30

عجمان 42 34 75 20

أم القيوين 44 32 75 25

رأس الخيمة 45 33 70 25

الفجيرة 34 30 85 35

العـين 46 35 50 15

ليوا 47 33 55 10

الرويس 43 30 65 20

السلع 44 31 85 40

دلـمـا 41 32 90 20

طنب الكبرى 40 34 85 70

طنب الصغرى 40 34 85 70

أبو موسى 40 34 85 70

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