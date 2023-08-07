شرطة الشارقة تدعو المتضررين لاستخراج شهادة «تلف المركبة بفعل الرياح والأمطار»

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن خدمة الحصول على شهادة لم يهمه الأمر بشأن تضرر وتلف المركبات بفعل الرياح والأمطار التي شهدتها إمارة الشارقة مؤخراً متوفرة عبر تطبيق شرطة الشارقة الذكي "Sharjah Police" والحصول على الشهادة.

أيقونة

حيث يتعين على طالب الخدمة، اختيار أيقونة «خدمات شرطية»، ومن ثم اختيار «شهادة لمن يهمه الأمر»، بعد ذلك، يقوم المستخدم بملء جميع الحقول المطلوبة، ومنها بيانات الإتلاف، والموقع، والتاريخ، وصور الإتلاف، بالإضافة إلى ملكية المركبة، وبيانات جهة التأمين، وبعد اكتمال الإجراءات، سيتم إرسال رقم المعاملة عَبر البريد الإلكتروني.

وتدعو شرطة الشارقة إلى تحميل تطبيقها المتوفر على جميع متاجر الهواتف الذكية، والاستفادة من الخدمات المتوفرة خلالها.

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