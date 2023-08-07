محمد بن راشد: ليس هناك شعوب فاشلة ولكن يوجد دول فاشلة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال تغريدة نشرها عبر منصة «أكس» ضمن وسم علمتني الحياة أنه لا توجد هناك شعوب فاشلة، ولكن يوجد دول فاشلة فالبشر لديهم دافع طبيعي وفطري للنجاح، والدول هي التي تصنع البيئة التي تحطم هذا الدافع أو تسمح له بصنع المعجزات، حيث دون سموه: #علمتني_الحياة .. لا توجد هناك شعوب فاشلة .. ولكن يوجد دول فاشلة .. البشر لديهم دافع طبيعي وفطري للنجاح .. والدول هي التي تصنع البيئة التي تحطم هذا الدافع أو تسمح له بصنع المعجزات

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز