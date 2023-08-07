ولي عهد عجمان يعزي في وفاة حمد بن طروق وشيخة الشامسي وهلال النعيمي

المصدر: عجمان ـ وام

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قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله حمد راشد حمد بن طروق النعيمي، والد كل من عبيد ومحمد وراشد وعلي وسالم وعبدالله وزايد حمد بن طروق.

وأعرب سموه ـ خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة الحليو في عجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أيضاً قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله شيخة عبدالله ثاني الشامسي، والدة كل من راشد ومحمد وعادل وعبدالله وعارف وماجد وعبدالرحمن وثاني عبيد خلفان المطروشي.

وأعرب سموه ـ خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس جامع الشيخ زايد في منطقة الجرف بعجمان ـ عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

تعازٍ

وقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له هلال عبيد غانم بن زايد النعيمي، الأخ لكل من «سالم» و«حميد» عبيد بن زايد النعيمي، ووالد «علي» و«محمد» هلال بن زايد النعيمي.

وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء بمجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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