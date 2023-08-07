«خيرية الشارقة» تساعد 373 طالب علم بـ2.5 مليون درهم

المصدر: (الشارقة ـ عصام الدين عوض)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، لـ«البيان» أن الجمعية قدمت مساعدات خيرية لـ373 طالب علم، بتكلفة مالية قيمتها 2.5 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، منها 1.9 مليون درهم استفاد منها 318 طالباً وطالبة من مختلف مدارس الشارقة، و536 ألفاً و453 درهماً استفاد منها 55 طالباً جامعياً، وذلك من خلال مشروعها الخيري «دعم طالب العلم» داخل الدولة الذي تقوم من خلاله الجمعية بالتكفل بسداد الرسوم والمستحقات الدراسية عن المتعسرين في السداد ليتسنى لهم الاستمرار في دراستهم، وليصبحوا مستقبلاً مضيئاً بالفكر المستنير والعلم، لافتاً إلى أن الجمعية أنشأت 5 مدارس وشيدت 93 فصلاً دراسياً خارج الدولة بقيمة 4 ملايين و90 ألف درهم.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية: إن المساعدات التعليمية استفاد منها 44 طالباً بقيمة مليون و781 ألف درهم، قدمت من خلال مقر الجمعية بمدينة الشارقة، كما استفاد من المساعدات 29 طالباً وطالبة من مدينة الذيد بتكلفة 182 ألفاً و420 درهماً، و41 طالباً وطالبة من خورفكان بقيمة 225 ألفاً و800 درهم، و34 طالباً وطالبة من كلباء بقيمة 204 آلاف و323 درهماً و11 طالباً وطالبة من دبا الحصن بقيمة 104 آلاف درهم و3 طلاب من المدام، بتكلفة 19 ألف درهم.

مدارس

وأضاف أن جمعية الشارقة الخيرية أنشأت العديد من المدارس، كما شيدت عدداً من الفصول الدراسية خارج الدولة، حيث تم إنشاء 5 مدارس وتشييد 93 فصلاً دراسياً بقيمة 4 ملايين و90 ألف درهم، منها 20 فصلاً دراسياً في غانا، و33 في أوغندا، وإنشاء 3 مدارس و5 فصول دراسية في بنغلاديش، وإنشاء مدرسة و5 فصول دراسية في موريتانيا، و6 فصول دراسية في الهند، و15 فصلاً دراسياً في الفلبين، إضافة إلى إنشاء عدد من الفصول الدراسية في كل من، بنين وبوركينا فاسو وإندونيسيا ومالي وملاوي وغينيا كوناكري.

دعم

وأشار إلى أن المساعدات المقدمة، تضمنت التكفل بسداد الرسوم عن الطلبة المتعسرين الذين ثقلت عليهم المتأخرات، وصدرت بحقهم قرارات إدارية بوقف دراستهم، وهو ما يترتب عليه آثار سلبية عليهم تقود بهم إلى ضياع مستقبلهم العلمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز