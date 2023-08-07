حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي تحقق أداءً استثنائياً في قطاع السياحة

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الأداء الاستثنائي لقطاع السياحة في دبي في النصف الأول من العام الجاري والنمو الكبير والزخم المتواصل الذي يحققه هذا القطاع الحيوي ينسجم مع الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعمل والعيش والزيارة على مستوى العالم، وتعزيز مكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية كإحدى الوجهات الرئيسة التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعكس هدف القيادة الرشيدة في جعل الإمارة نموذجاً للتميز في القطاعات كافة على مستوى العالم.

وقال سمو ولي عهد دبي إن استمرار تصدر دبي المشهد السياحي العالمي يعزز ثقتنا بتضافر جهود الجهات كافة المعنية بقطاع السياحة في الإمارة لمواصلة الارتقاء بالمقومات والأسس الكفيلة باستمرار هذا الأداء المتميز والمؤشرات القوية لهذا القطاع الذي يمثل رافداً رئيساً لتعزيز النمو الاقتصادي الذي تحققه دبي في كل القطاعات، عبر توسيع نطاق الشراكات مع الأسواق الرئيسة المصدرة للسياحة واكتشاف المزيد من الفرص في الأسواق الجديدة، ومواصلة العمل لتقديم قيمة مضافة حقيقية لزوار دبي من كل أنحاء العالم، بما يضمن لهم تمضية أوقات ممتعة في الإمارة بهدف تحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية الطموحة إلى أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين في العالم.

وفي الوقت الذي نفخر فيه بهذا الأداء المتميز للنصف الأول من العام الجاري، فإننا نسعى للاستفادة منه في مواصلة رحلة التميز مع إصرارنا على تسريع الزخم للوصول إلى مستويات متقدمة في العام الجاري وما بعده.

بيانات

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن «دبي للاقتصاد والسياحة» في شأن أداء القطاع السياحي في النصف الأول من 2023، إلى أن دبي تمضي بخطى راسخة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري، والرامية إلى أن تصبح الإمارة واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

فقد سجلت أعداد الزوار الدوليين إلى دبي في النصف الأول من 2023، أرقاماً قياسية، بزيادة بلغت 20 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ استقبلت الإمارة 8.55 ملايين زائر دولي في هذه الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل الجائحة التي سجلت وصول 8.36 ملايين زائر دولي في النصف الأول من سنة 2019، وهو ما يعزز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة الأكثر زيارة في العالم.

وتؤكد البيانات الصادرة عن «دبي للاقتصاد والسياحة» مكانة دبي باحتسابها الوجهة الأسرع تعافياً على مستوى العالم، إذ تجاوزت بكثير التوقعات التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بأن يصل عدد الزوار الدوليين إلى ما تتراوح نسبته من 80 إلى 95 % من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام.

وجاء هذا الأداء القياسي للنصف الأول نتيجة اتباع استراتيجية واضحة بتوجيهات القيادة الرشيدة، إضافة إلى ما تتمتع به دبي من مقومات سياحية هائلة وما تقدمه من عروض متنوعة تجعلها وجهة مفضلة للزيارة، فضلاً عن التركيز المتواصل على نهج تنويع الأسواق والمناطق الجغرافية، وكذلك الدعم المتميز من الشركاء، ولا سيما في ما يتعلق بالمبادرات والحملات التسويقية التي تطلقها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

يأتي النجاح اللافت الذي حققته دبي في النصف الأول من 2023، كنتيجة طبيعية للتنوع في المعالم والتجارب السياحية التي تقدمها الإمارة لتلبية تطلعات وميزانيات مختلف الزوار، إذ توفر للزوار مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية ومنها المهرجانات الثقافية والفعاليات المتنوعة، إلى جانب خيارات واسعة من المأكولات من مختلف الدول لتجعل زياراتهم للإمارة لا تنسى، وهو ما عزز من مكانتها وجعلها تتوج المرة الثانية بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من «تريب أدفايزر»، لتكون ثاني مدينة في التاريخ تحصل على هذه الجائزة عامين متتاليين.

وشهدت الإمارة في النصف الأول تنوعاً ملحوظاً في فئات الزوار، إذ استقطبت الزوار الباحثين عن الترفيه والمغامرات والرحلات البحرية، والمهتمين بالفعاليات الرياضية، ومحبي المأكولات، إضافة إلى المهتمين بالأنشطة البيئية، الأمر الذي يعكس فعالية وكفاءة استراتيجية الدائرة وجهودها الرامية للتعريف بالعروض والمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الإمارة.

مستهدفات

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تمثل هذه الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار الدوليين في النصف الأول من العام الجاري، والتي تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، التزام مختلف الأطراف تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى أكثر المدن زيارة في العالم ووجهة مؤثرة وفاعلة في مشهد السياحة العالمية.

وأضاف: إن هذا الإنجاز يعزز من مكانة دبي ويجعلها تخطو خطوات ثابتة لتصبح ضمن أفضل 3 وجهات عالمية للسياحة والأعمال، وذلك انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وقد حرصنا في الفترة الماضية على زيادة جاذبية دبي وجهة مفضلة للزيارة لاستقطاب المزيد من عشاق السفر من مختلف دول العالم.

وتابع: إن هذا الإنجاز الكبير دليل على الجهود المشتركة والحثيثة من قبل الشركاء، إلى جانب مرونة المدينة العالية في تلبية الطلب العالمي المتزايد، والتي استطاعت أن تحافظ فيه على جاذبيتها للمسافرين الدوليين، ما جعلها تشهد مستويات نمو قوية في الأسواق التقليدية والناشئة.

أداء قوي

وفي النصف الأول من 2023، استحوذت منطقة أوروبا الغربية بشكلٍ كبير على حصة كبيرة في عدد الزوار لدبي لتشكل ما نسبته 20 % من مجمل الزوار الدوليين للمدينة، في حين سجلت منطقتا دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا 28 %، ما يؤكد جاذبية الإمارة باحتسابها وجهة مفضلة للزوار من الأسواق المجاورة.

أما منطقة جنوبي آسيا فأسهمت بـ17 % من مجمل الزوار، في حين سجلت منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 14 %، كما أسهمت منطقة شمالي وجنوب شرقي آسيا بـ8 %، ومناطق الأمريكتين وأفريقيا وأسترالاسيا بنسب 7، و4، و2 % على التوالي.

وشهدت الإمارة انتعاشاً في قطاع السياحة في النصف الأول من 2023 من الأسواق الرئيسة وذلك نتيجة للحملات التسويقية التي تستعرض مزايا دبي وجاذبيتها، فضلاً عن موقعها ضمن مختلف قارات العالم، فيتم التعاون مع أكثر من 3000 شريك دولي إلى جانب الشركاء المحليين لتقديم تجارب متميزة لزوار المدينة.

إشغال فندقي

وحققت فنادق دبي في النصف الأول من 2023 نسب نمو مرتفعة في مؤشرات الضيافة كافة تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، إذ وصل متوسط الإشغال للغرف الفندقية إلى 78 %، التي تعد من بين أعلى المعدلات عالمياً بزيادة 2.2 % مقارنة بمتوسط نسبة الإشغال التي تم تحقيقها في النصف الأول من سنة 2019 كما أدّت الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع إلى زيادة أعداد الفنادق في الإمارة، إذ بلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 810 منشآت فندقية، و148,689 غرفة فندقية، مقارنة بـ 714 منشأة فندقية و118,345 غرفة في نهاية النصف الأول من سنة 2019، بنمو 13 % في عدد الفنادق و26 % في عدد الغرف الفندقية.

ويقضي الزوار فترات أطول في فنادق دبي، إذ بلغ متوسط مدة الإقامة 3.9 ليالٍ مقارنة بالمعدلات التي تم تحقيقها في النصف الأول من سنة 2019 والتي كانت 3.5 ليالٍ، في حين بلغ عدد الليالي للغرف الفندقية المحجوزة ابتداءً من يناير الماضي نحو 20.73 مليون ليلة، بمعدل نمو بلغت 12 %، وبزيادة 32 % مقارنةً بـفترة ما قبل الجائحة في النصف الأول من 2019.

وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط سعر الغرفة 534 درهماً، متجاوزاً بذلك متوسط سعر الغرفة في النصف الأول من 2019، والتي بلغت 444 درهماً وهو ما يعادل زيادة قدرها 20 % كما ارتفعت العائدات من الغرف المتوافرة بـ 24 % مقارنةً بـالأشهر الستة الأولى من فترة ما قبل الجائحة لسنة 2019، وسجلت 415 درهماً في النصف الأول من 2023 مقابل 336 درهماً للفترة ذاتها من سنة 2019.

من جهته، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: تعكس النتائج الاستثنائية التي حققها قطاع السياحة في دبي العام الجاري الاستراتيجية المستقبلية ضمن الرؤية الطموح لقيادتنا الرشيدة لجعل دبي الوجهة المفضلة للحياة والعمل والزيارة انسجاماً مع أجندة دبي D33.

وقد واصلت دبي زخمها على الرغم من المنافسة العالمية الشديدة في المنظومة السياحية، بفضل ما تتمتع به من مقومات وعروض سياحية متميزة ومتنوعة، وكذلك العمل المشترك مع الشركاء المحليين من القطاعين العام والخاص وكذلك الدوليين من أجل تقديم تجارب استثنائية قادرة على جذب المزيد من الزوار، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة.

وقد شكلت هذه الشراكة المتميزة الأساس في استراتيجيتنا للنمو لتمهد الطريق أمامنا للتنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والجهود لجذب المزيد من الزوار. وفي الوقت الذي نتطلع فيه قدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات، فإننا نجدد التزامنا تقديم تجارب لا تنسى لسكان وزوار دبي مع حرصنا على وضع معايير جديدة تسهم في تعزيز القطاع عالمياً.

مركز رحلات

واحتفت دبي بنجاح موسم الرحلات البحرية لسنة 2022 - 2023، وذلك في خطوة تأتي في إطار التزام الإمارة ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للرحلات البحرية على مستوى المنطقة، إذ شهدت زيادة ملحوظة بـ 125 % في عدد زوار الرحلات البحرية، إذ استقبلت 762،887 زائراً عبر محطة ميناء راشد للرحلات السياحية البحرية ودبي هاربر، كما شهد عدد السفن التي رست في الإمارة ارتفاعاً بـ 29 % تقريباً مقارنة بالموسم السابق.

ورسّخت دبي مكانتها الرائدة في مجال سياحة اليخوت، إذ تتمتع الإمارة ببنية تحتية متطورة، ومرافق حديثة، وطقس مشمس على مدار العام، ومراسٍ فاخرة، وتاريخ بحري زاخر، وإطلالة ساحلية خلابة كما تسهم الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية البحرية وصوغ التشريعات الملائمة، وتنظيم الفعاليات البحرية المتميزة في تعزيز مكانة دبي على مستوى قطاع السياحة البحرية.

مأكولات ومطاعم

وركزت دبي جهودها على الارتقاء بقطاع المأكولات والمطاعم في الإمارة بهدف ترسيخ مكانتها في الخريطة العالمية في هذا المجال، إذ تم إطلاق دليل ميشلان الذي يشمل ما يقرب من 90 مطعماً، وإدراج 17 مطعماً في قائمة «بيب غورماند»، و3 مطاعم أخرى في قائمة أفضل المطاعم في العالم لسنة 2023 تضمنت مطعم أوسيانو دبي، ومطعم أورفلي بروز بيسترو، ومطعم تريسيند ستوديو.

وتضم دبي ما يزيد على 13 ألف مطعم ومقهى تقدم أطباقاً ومأكولات تنتمي لأكثر من 200 دولة، وهو ما يسهم في تعزيز قطاع المأكولات والمطاعم في المدينة ليلبي ذائقة جميع الأفراد بمختلف تطلعاتهم.

وكذلك رسخ دليل «غولت آند ميلاو»، الذي يضم قائمة بأفضل العلامات التجارية المتخصصة في تقديم الطعام الفاخر في العالم، من مكانته في المدينة بإبراز مشهد المأكولات والمطاعم في دبي عبر دليله السنوي.

وأثبتت دبي في النصف الأول من العام الجاري جدارتها والتزامها تعزيز قطاع الفعاليات على المستوى المحلي عبر استضافة وتنظيم العديد من المهرجانات الترفيهية، والفعاليات التجارية البارزة من أنحاء العالم، ومن أبرز تلك الفعاليات، مهرجان دبي للمأكولات 2023، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، إضافة إلى مفاجآت صيف دبي، وتستعد الإمارة لاستضافة كل من تحدي دبي للياقة في أكتوبر المقبل، والدورة الـ28 من مهرجان دبي للتسوق ديسمبر المقبل.

وتمكنت الإمارة من أن تحقق المزيد من الإنجازات عبر فعاليات الأعمال التي استضافتها ضمن إطار قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في النصف الأول من العام الجاري، ومن أبرزها، معرض جلفود، وسوق السفر العربي، إذ أسهمت تلك المعارض في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية بارزة للأعمال والسياحة.

ونجحت دبي في ترسيخ جهودها ومضاعفتها من أجل تعزيز مكانتها باحتسابها إحدى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالمياً، وذلك بالتزامن مع عام الاستدامة في الإمارات، والتزاماً باستراتيجية دبي للسياحة التي تحظى فيها الاستدامة بمكانة خاصة، إذ تستعد دبي لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ «كوب 28» في العام الجاري بمدينة إكسبو دبي، وذلك في إطار دعم دبي جهود الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول سنة 2050، وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأسهمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في تحقيق قفزات نوعية على مستوى الاستدامة، عبر استضافة العديد من الأنشطة ضمن مبادرة «دبي للسياحة المستدامة»، ولا سيما إطلاق «ختم دبي للسياحة المستدامة» الذي سيتم منحه للمنشآت الفندقية التي تحقق أعلى نسبة التزام بمعايير الاستدامة الـ19 المُعتمدة من قبل الدائرة.

وتتضمن تلك المعايير، مدى كفاءة ترشيد استخدام الطاقة والمياه، وبرامج إدارة النفايات، فضلاً عن تنفيذ مبادرات توعية وتدريب للموظفين، بما يسهم في تعزيز جهود الفنادق لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية كافة التي حددتها الدائرة.

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