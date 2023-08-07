«نافس» تكرم موظفاً من أصحاب الهمم لتفانيه في العمل

المصدر: دبي - البيان

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كرم غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، سالم باوزير الموظف الإماراتي من أصحاب الهمم في «بيوت ودوبيزل».

جاء ذلك خلال زيارة المزروعي المفاجئة لمكاتب «بيوت ودوبيزل»، والتي أثنى خلالها على إصرار سالم وتفانيه في العمل وتحديه لكل الصعاب، وكونه مثالاً يحتذى به للشاب الإماراتي الطموح، كما أشاد باستراتيجية الشركة التي تدعم وتشمل فئات المجتمع كافة.

ويأتي ذلك أيضاً تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إنشاء مجتمع شامل يدمج كل الفئات ويعمل على تمكين أصحاب الهمم، والمبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تحمل اسم «مجتمعي... مكان للجميع»، وتهدف بدورها إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وتعليقاً على ذلك قال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس): تولي «نافس» اهتماماً بالغاً براحة الموظف وسعادته، وينعكس شغف سالم في تحقيق ذاته وإصراره على الانخراط في بيئة العمل على إنتاجيته وتفانيه ليؤكد لنا جميعاً بأنه لا مستحيل مهما بلغت الصعوبات، مستنيراً بخطى ورؤى قيادتنا الرشيدة حيث لا مستحيل ولا أحلام عصية على التحقق، كرمت «نافس» سالم لأنه مثال يحتذى به للمواطن الإماراتي المثابر، وهذا أقل ما يمكن تقديمه شكراً له على عزيمته وتفانيه.

تقدير

ومن جهته عبر سالم باوزير عن مدى سعادته بالزيارة والتكريم قائلاً: «زيارة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، كانت بمثابة شرف لي وفرحة عارمة. شعرت بتقدير 17 سنة من العمل في القطاع الخاص قضيتها في خدمة الوطن وتغيير نظرة المجتمع تجاه أصحاب الهمم».

وبدوره قال حيدر علي خان، المدير التنفيذي لـ«بيوت ودوبيزل» ورئيس مجموعة «دوبيزل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تشرفنا بزيارة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وسعدنا لما ترك ذلك أثراً إيجابياً في نفس سالم.

نشهد كل يوم وقائع تثبت لنا فيها دولة الإمارات العربية المتحدة أنها دولة السعادة، التي لا تتوانى فيها قيادتها الرشيدة عن فعل كل ما بوسعها لتحسين مستوى المعيشة لجميع فئات المجتمع بمن فيهم أصحاب الهمم من مواطنين ومقيمين، وترسيخ مفهوم السعادة لدى الجميع».

وأضاف حيدر علي خان: «لا شك في أن دولة الإمارات نموذج يحتذى به في دعم وتمكين أصحاب الهمم ومساعدتهم على الانطلاق نحو آفاق النجاح والتميز.. وسيراً منا على نهج القادة، نستقطب بدورنا كل فئات المجتمع دون أي حواجز.

نحن نؤمن أن جميع الأفراد بمختلف فئاتهم قادرون على العمل والعطاء، وأن كل ما تحتاجه هذه الفئات هو دفعة تمكنهم من إطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة الشركة بشكل خاص وازدهار الدولة بشكل عام».

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