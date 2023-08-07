«دفاع مدني دبي» تجتمع مع 25 جهة لتطوير الخدمات

المصدر: (دبي - شيرين فاروق )

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عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي اجتماعاً مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لمناقشة تطوير الخدمات المقدمة عبر التطرق إلى 3 محاور رئيسية: «الإطفاء والإنقاذ، المواد الخطرة واعتماد الشركات»، وذلك بحضور اللواء راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام لشؤون الحماية والسلامة بالدفاع المدني بدبي.

وأكدت عفاف جاسم المهيري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالدفاع المدني بدبي، أن الاجتماع مع الشركاء جاء بهدف تقديم أفضل الخدمات وتطبيق معايير وسياسة 360 لخدمات حكومة دبي. وتم التركيز على قادة الابتكار والوحدات التنظيمية المعنية بإسعاد المتعاملين لأكثر من 25 جهة حكومية وخاصة لتقديم خدمات استباقية تكاملية تضمن رحلة سعيدة للمتعامل، وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك عبر برامج ذكية متطورة.

وأكدت المهيري أن الدفاع المدني في دبي يحرص على عقد العديد من الاجتماعات بشكل مستمر إيماناً منه بأهمية التكامل والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية ذات الصلة لتحقيق أعلى معدلات الأمن والأمان في دبي.

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