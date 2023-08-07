رحلة علمية لطلاب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية إلى إيطاليا والفاتيكان

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نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، رحلة علمية لوفد من طلابها المتميزين إلى إيطاليا والفاتيكان، قاموا خلالها بزيارة دور العبادة المهمة، وتعرفوا على تأثير التاريخ والثقافة الرومانية وتاريخ التعددية الدينية في إيطاليا.

وحضر الوفد عدداً من الورش التعريفية حول التأثير الروماني في تاريخ الشرق الأوسط، وتأثير المسلمين في عصر النهضة الإيطالية.

كما شارك الوفد برئاسة اليازية الظاهري مدير إدارة الحياة الطلابية في الجامعة، في ورش مماثلة حول تاريخ روما. وتضمنت رحلة الوفد أيضاً زيارات ميدانية لعدد من المواقع التاريخية والمحافل الثقافية في العاصمة الإيطالية روما.

وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة إن هذه الرحلة تأتي في إطار البرامج الثقافية والمعرفية التي تنظمها الجامعة حرصاً منها على انفتاح طلابها على ثقافات العالم الأخرى، كما تعد فرصة لتوسيع معارفهم وقدراتهم العلمية والثقافية، والتعرف على مسيرة البشرية والقواسم المشتركة التي تجمع بينها، وتأثير الأديان في حياة الناس على مر التاريخ والعصور.

وأضاف أن الزيارة كانت فرصة طيبة للطلاب للوقوف عن كثب على تاريخ الإمبراطورية الرومانية وتأثيرها، إلى جانب التعرف على التأثير الذي أحدثه المسلمون في عصر النهضة الإيطالية.

وأكد الظاهري أن مثل هذه الزيارات تحقق أهداف الجامعة في تعزيز مبادئ الأُخوة الإنسانية بين الشعوب، والمساهمة في نقل الثقافة والمعرفة الإنسانية والتفاعل الحضاري بين الأمم. (روما - وام)

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