شرطة دبي تضم إلى دورياتها «مرسيدس-بنز EQS 580» الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

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ضمت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة «مرسيدس-بنز EQS 580» الكهربائية إلى أسطول دورياتها الفارهة، بما يدعم الهدف الاستراتيجي في التوجه نحو استخدام المركبات الصديقة للبيئة وأحدث تقنيات النقل المستدام.

ودشن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، المركبة الحديثة في نادي ضباط شرطة دبي بحضور اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمقدم موسى مبارك عبد الله رئيس قسم الدوريات الأمنية السياحية، ومن جانب مجموعة قرقاش، وكلاء سيارة مرسيدس-بنز، علي أنور قرقاش نائب المدير العام، وخالد المرزوقي مدير المبيعات، ودونوفان مدير المبيعات وعدد من موظفي الجانبين.

مواصفات

واطلع اللواء المنصوري واللواء الجلاف على مواصفات سيارة «مرسيدس-بنز EQS 580» التي تتمتع بمحرك مزدوج، ينتج قوة حصانية تصل إلى 516 حصاناً وتسارع 4.3 وتقطع خلال الشحنة الكاملة مسافة تبلغ حتى 717 كيلومتراً(WLTP)، إلى جانب احتوائها على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة من أنظمة الذكاء الاصطناعي والشاشات التي توفر كل المعلومات التي يحتاجها السائق وتسهل عليه قيادتها بكل حرفية.

حلول

وبدوره قال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: «فخورون بهذا التعاون الاستراتيجي مع شرطة دبي. ويسعدنا أن ندعم تحول المزيد من الجهات الحكومية في سعيها إلى حلول النقل المستدام، تماشياً مع خطة القيادة التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون».

ومن جانبه قال مارتن شولتز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط،: «تقود مرسيدس-بنز عملية التغيير نحو مستقبل التنقل حيث لا تتواجد الرفاهية بدون الاستدامة، ونشيد بشرطة دبي على إضافة سيارات كهربائية إلى أسطول سياراتهم الفارهة».

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