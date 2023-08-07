اختتام مهرجان «صيفنا مرح وسعادة»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة «الروح الإيجابية» ومركز شرطة لهباب، مهرجان «صيفنا مرح وسعادة» في خيمة السعادة، والتي نظمتها على مدار شهر كامل، بهدف تعزيز الجهود الرامية للارتقاء بجودة الحياة، وترسيخ روح الانسجام الاجتماعي، وتوفير حياة سعيدة في الأحياء السكنية.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية، أن المهرجان نجح في استقطاب 1023 شخصاً من الطلبة وأولياء الأمور على مدار أيام المهرجان، يمثلون 12 جنسية، توافدوا للمشاركة بـ16 مسابقة متنوعة و14 محاضرة وورش عمل، والاستمتاع بالرحلات الترفيهية والتعليمية، وبين أن مبادرة «الروح الإيجابية»، حريصة على تعزيز جهودها في المجتمع، وتحقيق أهدافها الرامية إلى تنمية الوعي الأمني والمجتمعي .

وأشاد المنصوري، بجهود القائمين على تنظيم وتنفيذ المهرجان، وخاصة أنه نجح في تحقيق آثار إيجابية مهمة، ومنها تعزيز الثقة بشرطة دبي .

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