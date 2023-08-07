استمرار هطول الأمطار على إمارات الدولة

المصدر: أبوظبي مصطفى خليفة، رأس الخيمة-أحمد أبو الفتوح

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لليوم الثالث على التوالي، واصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة والخفيفة أمس هطولها على مناطق متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، أدت إلى جريان الأودية في رأس الخيمة، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من الشرق باتجاه الغرب يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا أدى إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع وجود الجبال وارتفاع درجات الحرارة عمل على تكوّن السحب الركامية المحلية الممطرة على بعض المناطق خاصة على المنطقة الشرقية والجنوبية.

وسقطت أمس أمطار غزيرة مع برد على مناطق الثميد وفلي والمدام بالشارقة، وكانت متوسطة إلى غزيرة على مليحة، وغزيرة مصحوبة بالبرد على الشويب باتجاه الخضر بالعين، وعلى شارع الشيخ خليفة باتجاه شوكة، وكانت متوسطة إلى غزيرة جنوب غياثي بمنطقة الظفرة، كما أدت الأمطار الغزيرة مع سقوط البرد إلى جريان وادي اصفي برأس الخيمة وشوكة وشارع الوطن باتجاه فلي، وكانت غزيرة إلى متوسطة على طريق المصيلي ـ براق ومتوسطة على مسافي. وسقطت أمطار خفيفة على مخيرز بالظفرة وشارع الشيخ خليفة بالفجيرة وعدد المناطق الشرقية والشمالية.

وسُجلت أمس أعلى درجة حرارة على الدولة في الشوامخ بأبوظبي بمقدار 49.3 درجة مئوية عند الساعة 2:45 عصراً، وسُجلت أقل درجة في منطقة الفرفار بالفجيرة بواقع 25.4 درجة مئوية عند الساعة 7:15 بتوقيت الإمارات.

واستمر طقس أمس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وتكوّنت بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد على المناطق الشرقية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه، كما دعا السائقين بضرورة اتخاذ احتياطات الأمن والسلامة أثناء القيادة والتأكد من ترك المصابيح الرئيسية للمركبة مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة، ومتابعة آخر المستجدات الجوية عبر وسائل الإعلام والقنوات الرسمية والاستعداد لتنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ويكون رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

كما يتوقع أن يكون طقس الثلاثاء غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة.

رأس الخيمة

إلى ذلك شهدت المناطق الجنوبية في رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضان سد وادي شوكة بمياه أمطار الخير، وفقاً لموقع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، كما جرت الأودية الجبلية بالمناطق المجاورة.

وحذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع بعدم الاقتراب من المواقع الجبلية والسدود المائية القريبة من مواقع جريان الأودية خلال تلك الفترة حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، وعلى قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر على الطرقات وتخفيض السرعة والتنبيه من الانزلاقات، في ظل ما تشهده المناطق الجنوبية من هطول أمطار الخير.

وأسهم هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بسقوط حبات البرد إلى جريان وادي اصفي بالمناطق الجنوبية لإمارة رأس الخيمة، كما جرت الشعاب والأودية الجبلية بتلك المناطق، وفقاً للموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد.

من جانبها وضعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، آلياتها للتعامل المباشر مع آثار حالة تقلبات الطقس التي شهدتها المناطق الجنوبية المصحوبة بهطول الأمطار الغزيرة، مؤكدة على سرعة الاستجابة للبلاغات التي تستقبلها غرفة الطوارئ بالدائرة عبر الرقم المجاني 8008118.

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