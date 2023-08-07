دبي... تجارب استثنائية وفرصة لتعزيز المهارات

المصدر: دبي - فادية هاني

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يستمتع زوار وسكان دبي بأماكنها وفعالياتها النوعية، وتقدم لهم تجارب استثنائية، لا سيما عبر حملة «وجهات دبي» التي تتيح خوض تجارب جديدة وشيقة، إذ تقدم الحملة باقة من الأماكن الترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار، ليعيش الجمهور رحلة ممتعة مليئة بالمرح والترفيه.

«ريدي ستيدي غو»

وتبرز من بين تلك الأماكن: «ريدي ستيدي غو» Readysteadygouae مكان رائع يقضي فيه الأطفال من مختلف الأعمار وقتاً في اللعب واللهو والتعلم من خلال الفعاليات المتنوعة التي يضمها منها ما يخص الرسم والتلوين، فضلاً عن اللعب في مناطق كاملة من الإسفنج والمواد الناعمة التي يمكن الصعود والتسلق فيها دون خوف من الإصابة بأي أذى، واللعب مع الشخصيات الكرتونية الشهيرة، وإقامة حفلات أعياد الميلاد، ومنطقة الأطفال الصغار الذين لا زالوا يتعلمون المشي ويلعبون ألعاباً استكشافية بسيطة.

يفتح المكان أيام نهاية الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساء، وفي بقية الأيام من العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساء.

«سلو سيراميكس»

ويعتبر «سلو سيراميكس» (Sloceramics) مكاناً مثالياً لصناعة السيراميك والخزف يدوياً على أيدي خبراء في هذا المجال، ويقود المكان زواره نحو استكشاف ما يمكن تشكيله من الطين، سواء بالطرق التقليدية أو الحديثة، ويتيح إنشاء تحف فنية ملهمة في شكلها وألوانها.

ويفتح المكان من الاثنين إلى الجمعة من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء، ويوم الأحد من العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساء ويغلق يوم السبت.

استديو «نوفن»

ويعد استديو «موفن» (Mofunstudio) للحرف والمهن مكاناً مميزاً للكبار والصغار لقضاء وقت ممتع، حيث يتضمن فعاليات للأطفال من سن ثلاث سنوات فما فوق، كما يمكن للكبار قضاء وقت خاص مفعم بالفن والإبداع من خلال جلسات تعليم الفن والتلوين والرسم بالاكريليك على تماثيل من البورسلان ليعيشوا أجواء مفعمة بالألوان والتحدي.

ويفتح المركز يومياً من الـ 11 صباحاً حتى الثامنة مساء.

منتزه آية

يعد منتزه آية واحداً من الأماكن الفريدة والمميزة في دبي إذ يقدم تجربة لا تعوض في العالم الافتراضي من خلال مشاهدة النجوم والأضواء والحدائق والبحيرات والألوان البديعة في 12 منطقة تم توزيعها في المكان لتقدم كل منها تجربة فريدة وجديدة للكبار والصغار على حد سواء على مساحة تمتد إلى 40 ألف قدم مربع.

تبدأ الرحلة من منطقة أورورا وهي مليئة بالبحيرات المكونة من الغبار الكوني وهي قاعة غامضة من البحيرات الرقمية والمنعكسة من النجوم وتلال خضراء بهيجة تتمايل مع أنغام الموسيقى وعلى وقع الخطوات التي يخطوها الزائر، وتتولد خلال الرحلة عواصف جميلة تتغير معها الأشكال والألوان في مشاهد مدهشة تجعل الزائر يشعر وكأنه في الفضاء الحقيقي ولا يريد الاكتفاء بل تجربة المزيد، ليمر بعدها بمنطقة معاكسة لقوانين الجاذبية في تجربة فريدة من نوعها ويرى شلال يجري بالمقلوب، يليها عرض لمدة 13 دقيقة يقدم خمسة فصول متنوعة تتضمن لعبة فضائية تفاعلية.

ويمكن زيارة المكان من الأحد إلى الخميس من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساء، ويومي الجمعة والسبت من العاشرة صباحاً حتى منتصف الليل.

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