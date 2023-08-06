استمرار هطول الأمطار على مناطق متفرقة من الإمارات

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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شهدت مناطق متفرقة من الدولة،اليوم "الأحد" تواصل هطول أمطار الخير مختلفة الشدة لليوم الثالث على التوالي،على مناطق متفرقة نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من الشرق باتجاه الغرب يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا أدى إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع وجود الجبال وارتفاع درجات الحرارة عمل على تكوّن السحب الركامية المحلية الممطرة على بعض المناطق خاصة على المنطقة الشرقية والجنوبية.

وهطلت اليوم أمطار غزيرة مع برد على مناطق الثميد وفلي والمدام بالشارقة، وكانت متوسطة إلى غزيرة على مليحة، وغزيرة مصحوبة بالبرد على الشويب باتجاه الخضر بالعين، وعلى شارع الشيخ خليفة باتجاه شوكة، وكانت متوسطة إلى غزيرة جنوب غياثي بمنطقة الظفرة، كما أدت الأمطار الغزيرة مع سقوط البرد إلى جريان وادي اصفي برأس الخيمة وشوكة وشارع الوطن باتجاه فلي، وكانت غزيرة إلى متوسطة على طريق المصيلي ـ براق ومتوسطة على مسافي.

وهطلت اليوم أمطار غزيرة مع برد على مناطق الثميد وفلي والمدام بالشارقة، وكانت متوسطة إلى غزيرة على مليحة، وغزيرة مصحوبة بالبرد على الشويب باتجاه الخضر بالعين، وعلى شارع الشيخ خليفة باتجاه شوكة، وكانت متوسطة إلى غزيرة جنوب غياثي بمنطقة الظفرة، كما أدت الأمطار الغزيرة مع سقوط البرد إلى جريان وادي اصفي برأس الخيمة وشوكة وشارع الوطن باتجاه فلي، وكانت غزيرة إلى متوسطة على طريق المصيلي ـ براق ومتوسطة على مسافي.

كما هطلت أمطار خفيفة على مخيرز بالظفرة وشارع الشيخ خليفة بالفجيرة وعدد المناطق الشرقية والشمالية.

وسُجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة في الشوامخ بأبوظبي بمقدار 49.3 درجة مئوية عند الساعة 2:45 عصرا، وسُجلت أقل درجة في منطقة الفرفار بالفجيرة بواقع 25.4 درجة مئوية عند الساعة 7:15 بتوقيت الإمارات.

واستمر طقس اليوم "الأحد" صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، وتكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا وجنوبا صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته اليوم بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد على المناطق الشرقية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه، كما دعا السائقين بضرورة اتخاذ احتياطات الأمن والسلامة أثناء القيادة والتأكد من ترك المصابيح الرئيسية للمركبة مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة، ومتابعة أخر المستجدات الجوية عبر وسائل الإعلام والقنوات الرسمية والاستعداد لتنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس "الاثنين" غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ويكون رطبا ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقوية أحيانا مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

كما يتوقع أن يكون طقس الثلاثاء غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة.

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