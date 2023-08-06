غداً.. إعلان موعد فتح الترشح لانتخابات «الوطني» 2023

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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تبدأ «اللجنة الوطنية للانتخابات 2023» غداً الاثنين تنفيذ برامج الجدول الزمني الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الدورة الخامسة، والذي يتضمن تواريخ المحطات الرئيسة للعملية الانتخابية من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، لمنح أعضاء الهيئات الانتخابية الفرصة كاملة لممارسة حقهم الانتخابي أينما تواجدوا وبكل شفافية، وبما يؤسس لمشاركة فاعلة تعزز من مسيرة تطور ونجاح تجربتنا البرلمانية.

ويوضح الجدول التسلسل الزمني لأهم محطات العملية الانتخابية، بأن يوم الغد الموافق 7 أغسطس الجاري، تم تحديده كموعد تعلن فيه اللجنة الوطنية للانتخابات فترة فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بحيث يحق لكل عضو هيئة انتخابية الترشح للانتخابات في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافرت فيه الشروط الخاصة بالترشح.

ومن المقرر أن تتطرق اللجنة الوطنية للانتخابات خلال الإعلان عن قرب فتح باب الترشح إلى كافة الشروط الواجب توفرها في الراغبين بخوض غمار السباق الانتخابي، والتي من المقرر فتح باب التسجيل في قوائم المرشحين بتاريخ 15 أغسطس الجاري ولمدة 4 أيام، يليها الإعلان عن قوائم المرشحين الأولية في تاريخ (25) أغسطس، تليها مباشرة فترة تقديم الطعون على المرشحين والتي تستمر لمدة (ثلاثة) أيام.

وسوف ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون خلال الفترة من تاريخ (29) إلى تاريخ (31) أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في تاريخ (2) سبتمبر 2023.

وحسب الجدول الزمني، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في تاريخ (11) سبتمبر، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ (26) سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي (27) و(28) سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.

التصويت المبكر

وسوف ينطلق التصويت المبكر، والذي يسمح لأعضاء الهيئات الانتخابية الإدلاء بأصواتهم- مبكراً- قبل يوم الانتخاب الرئيس، يوم (4) أكتوبر ولمدة يومين، من خلال نظام التصويت الهجين (في مراكز الانتخاب المحددة وعن بُعد عبر الإنترنت)، على أن يُخصص يوم (6) أكتوبر للتصويت المبكر عن بُعد فقط، وهو ما يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان سواء داخل الدولة أو خارجها، وذلك من خلال استخدام التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية للانتخابات.

إعلان القائمة النهائية للفائزين

وفقاً للجدول الزمني سيكون يوم (7) أكتوبر هو يوم الانتخاب الرئيس في جميع مقار مراكز الانتخاب التي ستحددها اللجنة من خلال نظام التصويت الإلكتروني أو من خلال «نظام التصويت عن بُعد» عبر الإنترنت، مع إعلان اللجنة الوطنية النتائج الأولية للانتخابات.

وستبدأ فترة تقديم الطعون على عملية الاقتراع وإجراءات الفرز في تاريخ (8) أكتوبر ولمدة (ثلاثة) أيام، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على جميع الطعون المقدمة في تاريخ (13) أكتوبر، ومن ثم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين (وذلك في حال عدم وجود انتخابات تكميلية).

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين للتحقق من ورود أسمائهم ضمن أعضاء الهيئات الانتخابية، لممارسة واجبهم الوطني في التصويت أو الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي إذا توافرت فيهم الشروط، كما تدعو اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تفعيل الهوية الرقمية uaepass للتمكن من المشاركة في العملية الانتخابية.

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