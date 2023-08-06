الشرطة السياحية بدبي توعي بخدماتها  

المصدر: (دبي ـ البيان)

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نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، محاضرة توعوية لـمن 90 موظفاً من 9 فنادق في منطقة جبل علي، وذلك بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع الشركاء الداخليين في شرطة دبي.

وأكد العقيد عادل مرشد عبد الله، مدير إدارة الشرطة السياحية بالوكالة، أن المحاضرة التوعوية تأتي استكمالاً لجهود الإدارة في تعزيز وجود بيئة سياحية آمنة للسياح والزوار في دبي، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، عبر تنفيذ محاضرات لموظفي الفنادق والمنتجعات في دبي، للتوعية بسبل التعامل وتقديم المساعدة للسياح . وتضمنت التوعية بخدمات كل من إدارة الشرطة السياحية، وإدارة المباحث الإلكترونية، وإدارة المفقودات والمعثورات، وإدارة التحقيقات الجنائية والإدارية.

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