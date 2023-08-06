شرطة دبي تقلد موظفي الدعم اللوجستي وسام «إكسبو 2020»

المصدر: (دبي - وام)

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قلد اللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي، وسام «إكسبو 2020 دبي» لمديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام والضباط والموظفين، والعنصر النسائي في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، لدورهم وإنجازاتهم المتميزة في إنجاح استضافة دولة الإمارات حدث «إكسبو 2020 دبي» العالمي الكبير، وتقديراً وعرفاناً بجهودهم في فترة الاستعدادات والتحضيرات وأثناء وبعد انتهاء الحدث.

جاء تقليد الوسام تنفيذاً لمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنح «وسام إكسبو 2020 دبي» تقديراً للجهود والخدمات والإنجازات المميزة في إدارة وتنظيم «إكسبو 2020 دبي»، الذي استضافته دبي من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، ورسخ مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية. وعبر الموظفون عن شكرهم وتقديرهم البالغ بهذا التشريف والتكريم .

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