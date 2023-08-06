16 أغسطس آخر موعد لاستقبال مشاريع حلول المناخ

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستقبل مركز الشباب العربي مشاريع الشركات الشبابية الناشئة التي تهتم بإيجاد الحلول للتحدي المناخي، والذين بإمكانهم التسجيل في حاضنة الأعمال «معاً»، التي ستقدم الدعم للشباب العربي المبدع، لتحقيق أثر فعال في هذا الشأن، فيما يأتي ذلك بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» و«ستارتاد» منصة تسريع الشركات الناشئة.

استقبال الطلبات

ويجب على الراغبين في التقديم اتباع عدد من الخطوات، التي تبدأ بتقديم الطلبات وإرسال تفاصيل المشروع وفريق العمل، حيث تحدد لذلك حتى 16 أغسطس الجاري، فيما يسبقها تسجيل المشاركين لحضور جلسات تعريفية عن حاضنة «معاً» الاجتماعية والتي ستكون بين 3 ــ 9 أغسطس، بينما من المقرر أن يقوم فريق العمل بمراجعة وتقييم جميع الطلبات المقدمة، حسب معايير الترشح المعتمدة بتاريخ 19 أغسطس وتركز حاضنة «معاً» الاجتماعية بدورتها الثامنة هذا العام، على الشباب وجهودهم من أجل العمل المناخي، المتوافق مع هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 13 «تغير المناخ»، حيث صممت هذه الدورة خصيصاً للشباب والشركات الناشئة، التي تعمل على تطوير أفكار رائدة نحو غدٍ أفضل، والعمل على تعزيز تحفيز الشباب، على المشاركة بشكل أكبر في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات مناخية في مجتمعاتهم.

دعم الشركات

وتعمل كذلك الحاضنة على دعم الشركات، التي تقدم منتجات وخدمات صديقة للبيئة، تستهدف الشباب وتعزز إمكانية الوصول إليهم، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الناشئة والأدوات الرقمية لتمكين الشباب، من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر فعالية، وصولاً إلى تقديم وعرض الحلول الواعدة، للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والتعرف على كيف يمكن للشباب المساهمة في هذه الخطوات والجهود المبذولة.

وتركز هذه الدورة على قطاعات الطاقة النظيفة، الغذاء، الزراعة واستصلاح الأراضي، الخدمات المالية المستدامة، إدارة تغير المناخ وإعداد التقارير، الحد من الاحتباس الحراري، إعادة التدوير، النقل المستدام، وذلك لضمان وصول كل فرد في الإمارات إلى مجتمعات آمنة ومستدامة، فيما يأتي ذلك مواكباً لـ «مبادرة الإمارات للحياد المناخي»، وجهود الدولة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، مما يجعلها الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي، فضلاً عن توازي ذلك مع تنظيم مؤتمر «كوب 28» الذي سيعقد في الإمارات أواخر هذا العام.

لجنة تحكيم

وسيتم دعوة الشركات المؤهلة لعرض مشاريعها أمام لجنة تحكيم متخصصة في 23 أغسطس، فيما سيكون الإعلان عن الفرق المؤهلة 25 أغسطس، كما من المقرر أن تشارك الشركات الناشئة المؤهلة، في رحلة التدريب والإرشاد بين 5 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر . وتتضمن شروط تقديم الطلبات، أن يكون رواد الأعمال من المقيمين في الإمارات، الذين يعملون على حلول مبتكرة وقابلة للتطوير لمواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى الشركات التي تحصد إيرادات أو أجرت على الأقل تجربة واحدة في السوق، أو أن يكون لديها سجل كبير من الشراكات والمستخدمين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز