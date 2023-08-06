هطول أمطار الخير على الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان وعصام الدين عوض

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سقطت، أمس، أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، وكانت مصحوبة بالبرد أحياناً على مناطق متفرقة في الدولة، وذلك مع استمرار تدفق السحب الركامية على المناطق الشرقية والشمالية.

وسقطت أمطار غزيرة مع برد على طريق جبل علي ـ لهباب، وعلى طريق دبي ـ العين باتجاه الليسلي، وعلى المرموم، وخفيفة على سيح السلم، وغزيرة على شرق الهير في العين، ومتوسطة على طريق الهير باتجاه العين، وكانت خفيفة على الشويب، ومتوسطة على جبل حفيت وطريق العين ـ ناهل.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تتأثر المنطقة، خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من الشرق باتجاه الغرب يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب، وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع وجود الجبال وارتفاع درجات الحرارة يعمل على تكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة على بعض المناطق خصوصاً على المنطقة الشرقية والجنوبية من الدولة.

وجدد المركز الوطني تحذيراته بضرورة توخي الحيطة والحذر، أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق، والتي قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، كما دعا إلى تجنب أماكن تجمع المياه.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي من جديد صباحاً .

انخفاض الحرارة

وهطلت عصر أمس أمطار متوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة من مدن الشارقة و عجمان، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة .

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، جاهزية عناصرها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الإمارة حالياً ، وذلك بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالدولة ، كما أرسلت رسائل نصية لكافة المواطنين و القاطنين في الإمارة تنبههم بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة والابتعاد عن الأودية ، ومناطق جريان السيول ، وتجمعات المياه، والالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة من أجهزة الشرطة والجهات المختصة بالدولة.

إجراءات فورية

وعملت القيادة العامة لشرطة الشارقة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية المتمثلة في توزيع الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية وفقاً لمقتضيات الحالة الجوية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في تعزيز السلامة المرورية على الطرق.

من جهة أخرى دعت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة أثناء تساقط الأمطار ، أو في الأجواء المضطربة ، أو في حال حدوث الضباب ، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية، إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية ، تجنباً لوقوع الحوادث، و للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق.

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