«الصحة»: نعتمد برنامجاً وطنياً لمكافحة التهاب الكبد الوبائي

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

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أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن مكافحة مرض التهاب الكبد الوبائي، تأتي ضمن أولويات النظام الصحي في الدولة، بفضل اعتمادها برنامجاً وطنياً لمكافحته، وتتكاتف في تنفيذه الجهود الصحية الحكومية والخاصة، لضمان تعزيز إجراءات المكافحة والسيطرة واستدامة الجهود المثمرة، حيث تعمل على دعم مقدمي الرعاية الصحية بأحدث بروتوكولات تشخيص المرض وإعداد الخطط والبرامج الوقائية من سريانه، إلى جانب توسيع نطاق خدمات الفحص والرعاية والعلاج، وتطبيق أفضل السياسات الرامية للحد من المرض، واستقطاب أحدث الممارسات العلاجية عالمياً.

إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية «المكتب الإقليمي للشرق الأوسط» أن أسعار الأدوية العلاجية الجديدة للمرض ستؤدي إلى خفض تكاليف العلاج بشكل ملحوظ في كثير من البلدان، مشددة على أهمية تعزيز الوعي بالمرض والتعاون الدولي من أجل مجابهته بصورة مناسبة.

وكشفت إحصاءاتها علاج 32 % من الأشخاص المصابين بعدوى «التهاب الكبد الوبائي سي» البالغ عددهم 12 مليوناً ، وأن 2 % من المتعايشين مع «التهاب الكبد الوبائي بي» المقدر عددهم بنحو 18 مليوناً كانوا يتلقون العلاج العام 2021، لافتة إلى توسع في نطاق اختبار الفيروس وعلاجه في إقليم شرق المتوسط.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فمن بين 18 مليون مصاب بـ«التهاب الكبد الوبائي بي» المزمن في إقليم الشرق المتوسط 14 % منهم تم تشخيصهم، و2 % تلقوا العلاج، وأنه من بين نحو 12 مليون مصاب بالفئة «سي» المزمن في ذات النطاق 37 % منهم تم تشخيصهم، و34% تلقوا العلاج وتماثلوا للشفاء.

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