عودة خدمة مترو دبي إلى وضعها الاعتيادي
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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عودة خدمة مترو دبي إلى وضعها الاعتيادي.
وقالت اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»: «لمستخدمي الخط الأحمر لمترو دبي، نعلمكم بعودة الخدمة إلى وضعها الاعتيادي. شكراً لتعاونكم».
وكانت الهيئة قد وفَّرت، اليوم، خدمة الحافلات لركاب محطات المترو المتأثرة بخلل فني.
وقالت، في تدوينة سابقة: «لمستخدمي الخط الأحمر لمترو دبي، تعلن الهيئة عن تأثر خدمة المترو نظراً لوجود خلل فني، تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب بين المحطات المتأثرة. شكراً على تعاونكم».