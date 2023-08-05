المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عودة خدمة مترو دبي إلى وضعها الاعتيادي.

وقالت اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»: «لمستخدمي الخط الأحمر لمترو دبي، نعلمكم بعودة الخدمة إلى وضعها الاعتيادي. شكراً لتعاونكم».

وكانت الهيئة قد وفَّرت، اليوم، خدمة الحافلات لركاب محطات المترو المتأثرة بخلل فني.

وقالت، في تدوينة سابقة: «لمستخدمي الخط الأحمر لمترو دبي، تعلن الهيئة عن تأثر خدمة المترو نظراً لوجود خلل فني، تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب بين المحطات المتأثرة. شكراً على تعاونكم».

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