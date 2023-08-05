أمطار متوسطة وخفيفة وأجواء غائمة في الشارقة وعجمان (فيديو)

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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هطلت، عصر اليوم، أمطار متوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة من مدن الشارقة وعجمان، ولفترات متفاوتة وأحياناً متقطعة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

ضرورة

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، جاهزية عناصرها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الإمارة حالياً، وذلك بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالدولة، كما أرسلت رسائل نصية لكافة المواطنين والقاطنين في الإمارة تنبههم بضرورة أخذ الحية والحذر أثناء القيادة، الابتعاد عن الأودية، ومناطق جريان السيول، وتجمعات الأمطار، والالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة من أجهزة الشرطة والجهات المختصة بالدولة.

حزمة

وعملت القيادة العامة لشرطة الشارقة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية المتمثلة في توزيع الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية وفقاً لمقتضيات الحالة الجوية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في تعزيز السلامة المرورية على الطرق.

وتهيب الشرطة بأفراد الجمهور، التعامل مع الحالة الجوية بمنتهى المسؤولية وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم الانشغال بغير الطريق تجنباً لوقوع الحوادث، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن أي حوادث عبر رقم البلاغات الطارئة ‏999.

ضباب

من جهة أخرى دعت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة أثناء تساقط الأمطار، أو في الأجواء المضطربة، أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية، إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية، تجنباً لوقوع الحوادث، وللمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق.

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