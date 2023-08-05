سقوط أمطار غزيرة على دبي والعين (فيديو)

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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سقطت، اليوم، أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة وكانت مصحوبة بالبرد أحياناً على مناطق متفرقة، وذلك مع استمرار تدفق السحب الركامية على المناطق الشرقية والشمالية.

وسقطت، اليوم، أمطار غزيرة مع برد على طريق جبل على ـ لهباب وعلى طريق دبي ـ العين باتجاه الليسلي وعلى المرموم وخفيفة على سيح السلم، وغزيرة على شرق الهير في العين ومتوسطة على طريق الهير باتجاه العين، وكانت خفيفة على الشويب ومتوسطة على جبل حفيت وطريق العين ـ ناهل.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، تتأثر المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من الشرق باتجاه الغرب، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع وجود الجبال وارتفاع درجات الحرارة يعمل على تكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة على بعض المناطق خاصة على المنطقة الشرقية والجنوبية من الدولة.

واستمر، اليوم، تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة يصاحبها البرق والرعد على بعض المناطق الشرقية ومنطقة العين وجنوبها وتمتد على بعض المناطق الداخلية من الدولة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد (الأحد) صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي من جديد صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوبا، يصاحبها سقوط أمطار، ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية، وقد تصل سرعتها إلى 45 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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