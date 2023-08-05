الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في تشاد

المصدر: وام

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واصل الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في تشاد عبر مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في جمهورية تشاد، توزيع الطرود الغذائية على اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في عدد من مناطق مدينة أم جرس التشادية والمناطق المجاورة لها والمناطق الحدودية من السودان.

وأعلن مسؤول مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في جمهورية تشاد، عن تنفيذ برنامج توزيع السلال الغذائية في عدة مناطق في تشاد، حيث تم توزيعها في المناطق الأكثر احتياجاً مثل حي ريزيدن سيل، ومنطقة موكي.

ويتكون الفريق الانساني المتواجد في تشاد من مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وكان قد افتتح في منطقة أم جرس في جمهورية تشاد، ثاني مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية ببعثات الدولة في الخارج، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب التشادي الصديق، وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير كافة الدعم الإنساني والإغاثي من قبل المؤسسات الإنسانية الإماراتية للاجئين السودانيين في تشاد.

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