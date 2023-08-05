"كهرباء دبي": الاستثمار في طاقات الشباب يعزز من مسيرة الاستدامة في الإمارات

المصدر: وام

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ستعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي " ديوا" دور الشباب في مختلف مجالات الاستدامة خلال حلقة شبابية تحت عنوان "إرث اليوم لأجيال الغد" بالتعاون مع مؤسسة "وطني الإمارات" ومجلس شباب الهيئة ومجلس شباب دبي.

وهدفت الحلقة - التي أقيمت أمس في مركز الابتكار التابع لها - إلى تعريف شباب الهيئة بالجهود المبذولة في مجال تسريع عجلة الاستدامة والعمل المناخي، ورفع مستوى وعيهم حول المسؤولية المجتمعية ودور الشباب في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وإحداث تأثير إيجابي مستدام، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الاستثمار في طاقات الشباب وقدراتهم، وتمكينهم، يعزز من مسيرة الريادة والتميز في الدولة، لا سيما في عام الاستدامة، والاستعدادات لاستضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ( cop28 ) في مدينة إكسبو دبي، نهاية العام الجاري.

من جانبه، قال سعادة ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، إن تنظيم الحلقة الشبابية تهدف إلى تمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وإحداث تغيير إيجابي في المجتمع تماشياً مع رؤية بناء مجتمع مستدام.

واطلع المشاركون على العروض المبتكرة التي يقدمها مركز الابتكار لزواره باستخدام طائرات "الدرون" والواقع المعزز وتقنية "الهولوغرام". كما تم اختبار تجارب تفاعلية عديدة مثل تجربة الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة، وتجربة الرحلة الافتراضية باستخدام تقنية "الميتافيرس" في أنحاء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

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