زورق مسير أوكراني يخرب سفينة حربية روسية وزيلينسكي يشكر جهاز استخباراته

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرضت سفينة حربية روسية لأضرار جسيمة في هجوم بزورق أوكراني مسير الليلة الماضية على قاعدة بحرية روسية في البحر الأسود في نوفوروسيسك، وهي المرة الأولى التي تستعرض فيها البحرية الأوكرانية قوتها بعيدا جدا عن شواطئ البلاد، ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر الجمعة، إلى جهاز الاستخبارات في بلاده(أس بي يو)، على عمله في أعقاب الهجوم.

ودفع الهجوم ميناء نوفوروسيسك، الذي يتعامل مع اثنين بالمئة من إمدادات النفط العالمية ويصدر أيضا الحبوب، إلى وقف حركة جميع السفن بصفة مؤقتة، وفقا لما ذكره كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين الذي يدير محطة نفطية هناك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم التصدي لزورقين مسيرين أوكرانيين في المياه خارج القاعدة وتدميرهما.

وقال مصدر في المخابرات الأوكرانية إن سفينة الإنزال أولينيجورسكي جورنياك التابعة للبحرية الروسية، التي تحمل نحو 100 جندي روسي على متنها، تعرضت لأضرار خلال هجوم بزورق مسير يحمل 450 كيلوجراما من مادة تي.إن.تي المتفجرة.

وأضاف المصدر لرويترز "نتيجة الهجوم حدث صدع كبير في السفينة أولينيجورسكي جورنياك ولا يمكنها حاليا القيام بمهامها القتالية".

وتابع المصدر أن العملية نفذها جهاز الأمن الأوكراني وأن "كل التصريحات الروسية بشأن 'صد الهجوم' كاذبة".

وأظهرت لقطات مصورة تمكنت رويترز من التحقق منها السفينة وهي تُسحب إلى الشاطئ بواسطة زورق قطر.

وقال مصدر مطلع على عمليات الميناء إن عمليات تحميل النفط والحبوب لا تزال جارية في المرفأ الذي استأنف عملياته الطبيعية بعد ساعات من الهجوم.

وأشارت أوكرانيا إلى السفينة أولينيجورسكي جورنياك دون أن تعلن مباشرة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية "لدينا معلومات... تفيد بأنها قد تضررت بالفعل"، مضيفة أنه "من القانوني تماما تدمير إمكانات العدو في وقت الحرب".

وعرض المصدر الأوكراني مقطعا مصورا تم التقاطه على ما يبدو من سطح زورق مسير في أثناء تحركه مباشرة نحو جانب سفينة ضخمة قبل أن ينقطع الفيديو فجأة.

كان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الروس قد تداولوا أنباء عن سماع انفجارات وإطلاق نار صباح الجمعة قرب نوفوروسيسك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك البحرية بزورقين بحريين مسيرين".

وأضافت "أثناء صد الهجوم، تم رصد الزورقين المسيرين بصريا وتدميرهما بنيران أسلحة... السفن الروسية التي تحرس المياه الخارجية للقاعدة البحرية".

وقال كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين، المسؤول عن تحميل الناقلات بالنفط في ميناء نوفورسيسك، إن مرافقه لم تصب بأي أضرار وإن عمليات تحميل النفط مستمرة على الناقلات التي كانت راسية بالفعل في الميناء.

ويعد الميناء من أكبر الموانئ في البحر الأسود ومحطة رئيسية لتصدير النفط والمنتجات النفطية. وكونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين هو المسؤول الرئيسي عن شحن الخام القازاخستاني.

وتصاعدت الاشتباكات في البحر الأسود والموانئ المحاذية منذ أن رفضت روسيا الشهر الماضي تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، إذ ضربت الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية عددا من منشآت الموانئ الأوكرانية وصوامع القمح في البحر الأسود أو بالقرب منه.

وذكرت روسيا أيضا أن زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت سفنا حربية روسية كانت ترافق سفينة مدنية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إن الدفاعات الجوية صدت هجوما أوكرانيا على شبه جزيرة القرم استُخدمت فيه 13 طائرة مسيرة على الأقل.

من جهة أخرى وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر اليوم الجمعة، إلى جهاز الاستخبارات في بلاده(أس بي يو)، على عمله في أعقاب هجوم طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية على سفينة حربية روسية.

وأشار زيلينسكي مساء اليوم الجمعة، في مقطع مصور بالفيديو على قناته على تطبيق تليجرام، إلى أن جهاز أمن الدولة رد الضربة إلى المعتدي الروسي.

وفي وقت سابق، تداول مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أنه يظهر الهجوم الناجح، الذي نفذته طائرة مسيرة تابعة لجهاز (إس بي يو) محملة بـ 450 كيلوجراما من المتفجرات، ضد السفينة الروسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز