حماية 3288 شخصاً من الإنهاك الحراري بالشارقة

المصدر: (الشارقة- البيان)

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نفذ فريق حملة الوقاية من الإنهاك الحراري زيارات لكل من نادي الحمرية الرياضي، والجامعة القاسمية، ومنتزه الشارقة الوطني «حديقة المطار»، وواحة النخيل في كورنيش البحيرة، ومدينة تلال، وحديقة الجرينة، حيث استفاد من فعاليات الحملة في هذه المواقع أكثر من 3288 شخصاً، ويشارك في الحملة العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة منها، القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بمركز الصحة العامة بالشارقة، وهيئة تطوير معايير العمل، وبلدية مدينة الشارقة.

وتحت شعار «سلامتكم غايتنا»، تتواصل في الشارقة، فعاليات الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة في 17 يوليو الماضي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

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