بلدية عجمان: إنجاز مشروع «ممشى الباهية» منتصف 2024

المصدر: عجمان ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن مواصلة تنفيذ مشروع ممشى مدينة الباهية بطول 1000 متر، وبتكلفة مليون درهم بالتعاون مع شركة «الراسخون للعقارات»، وأوضحت بأنه من المقرر إنجازه بالكامل منتصف العام المقبل 2024. جاء ذلك بحضور مدير عام الشركة خليفة بن حارب المهيري، وخلال المشاركة في مهرجان ليوا للرطب والعسل.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية أن الدائرة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء وافتتاح مرافق متنوعة تخدم كافة سكان الإمارة وزوارها، كما تولي اهتماماً كبيراً ولافتاً بتعزيز الرياضة وممارستها وجعلها أسلوب حياة ينتهجه الجميع، مضيفاً أن ممشى مدينة الباهية سيلبي متطلبات سكان المنطقة ويوفر مكاناً مثالياً للجري لتغطيته بطبقة مطاطية معدة وفق أعلى المقاييس والمواصفات العالمية.

استدامة

وقال إن المشروع ينسجم مع أهداف الدائرة ومتطلبات الأجندة الوطنية لمشروع مماشي السعادة، والتي بلغت حتى الآن 27 ألف متر، موضحاً أن ضمان الاستدامة وتحقيق جودة الحياة وسعادة المجتمع أهم الأهداف التي تعمل الدائرة لتحقيقها بما يعود بالنتائج الإيجابية على الجميع.

قدم أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة شرحاً مفصلاً عن المشروع الذي صممته وخططته وأشرفت على تنفيذه منذ بداية شهر مارس 2023، الكفاءات المؤهلة في الإدارة بالتعاون مع شركة الراسخون للعقارات، وبدعم من مشاتل الدائرة، موضحاً أن الممشى يعتمد على نظام ري أوتوماتيكي يستخدم المياه المعاد معالجتها.

وبين المهيري أن أعمال التشجير بالممشى ستستهدف توفير 170 شجرة نخيل مع زراعة تجميلية للجوانب بـ4000 شجيرة مزهرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز