شباب الإمارات يشاركون ببرنامج تمكين قادة المستقبل في سويسرا

المصدر: برن - وام

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انطلقت مطلع شهر أغسطس الجاري، مرحلة جديدة من فعاليات برنامج تمكين قادة المستقبل وذلك بعد استكمال وصول المشاركين إلى سويسرا. ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم شباب وشابات الوطن والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم وتزويدهم بالعلوم المعرفية والمهارات العملية التي تمكنهم من مواجهة مختلف التحديات وبناء مستقبل مشرق.

وشهدت هذه المرحلة من البرنامج مشاركة (68) شاباً وشابة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن إيطاليا وإسبانيا وأمريكا وأستراليا وصربيا، في تجربة غنية وفريدة تستغرق أسبوعين، بهدف تمكين وتطوير الشباب من خلال اكتشاف نقاط قوتهم ومجالات نموهم، بالإضافة إلى تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح في حياتهم الشخصية والمهنية، بما يعزز قدراتهم ليكونوا مؤهلين مستقبلاً لشغل مناصب قيادية في المجتمع.

والتحق المشاركون في البرنامج وفق خطة العمل الموضوعة، بورش عمل ودورات وفعاليات متنوعة تغطي محاور البرنامج الرئيسة وهي: المحور القيادي، والمحور الاقتصادي والاستثماري، والمحور الإنساني والعمل التطوعي.

ويهدف المحور القيادي إلى تطوير مهارات القيادة الفعالة مثل حل المشكلات واتخاذ القرارات ومهارات الاتصال والتواصل والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية من خلال التعلم بالتجربة، كما يشمل البرنامج المحور التكنولوجي، إلى جانب الارتقاء بالمهارات الاجتماعية مثل تعزيز الثقة بالنفس، والعمل تحت الضغط، والمواطنة الإيجابية، والعمل التطوعي.

كما يتضمن البرنامج قيام المشاركين برحلات استكشافية يتدربون فيها على مواجهة أنواع متعددة من التحديات، واستكشاف الحلول لها وفرص التحسين وبناء الفريق وتعزيز حسّ المسؤولية، كما ستتاح لهم الفرصة للتواصل مع الشباب الآخرين وتبادل الأفكار والخبرات والتعلم من رواد الأعمال والقادة المبتكرين الناجحين.

وسيتعلم المشاركون خلال هذه المرحلة من فعاليات برنامج تمكين قادة المستقبل، كيفية أداء المهام بمسؤولية وفاعلية ضمن فريق عمل، والطرق الأمثل لإيصال الأفكار للآخرين بوضوح وثقة، ومهارات إدارة الوقت والموارد بالكفاءة اللازمة.

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