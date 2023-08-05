بلدية دبي تختتم برنامج التثقيف البيئي الصيفي

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتمت بلدية دبي، أمس، برنامج التثقيف البيئي الصيفي لعام 2023، تحت شعار «صيف ممتع ومستدام»، وسط مشاركة 45 طالباً من أبناء موظفي البلدية تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 11 سنة. وقدّم البرنامج فرصة للطلبة للاستفادة من أوقات الفراغ في العطلة الصيفية من خلال أنشطة نظرية وتطبيقية متعددة تُعنى بالمجال البيئي والعلمي، وذلك بهدف تعزيز مفاهيم الحماية الاستباقية للبيئة والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية.

وأكدت عائشة المر المهيري، مدير إدارة الاستدامة البيئية بالإنابة في بلدية دبي، سعي البلدية الدائم إلى نشر الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال تنظيم وإعداد البرامج والأنشطة التثقيفية التي تركز على تعزيز مفاهيم التوعية بالمواضيع البيئية والاستدامة، وتنمية المهارات والقيم البيئية التي تساعد على تنظيم سلوك الفرد، خصوصاً لدى الطلبة لتحقيق بيئة صحية وسليمة. وتهدف البلدية إلى إعداد جيل واعٍ بالقضايا والتحديات البيئية، لديه مهارة اتخاذ القرارات التي تُمكن من استغلال الموارد بأسلوب صحيح.

وأضافت: «شمل برنامج التثقيف البيئي الصيفي العديد من الأنشطة النظرية عبر تقديم المحاضرات والورش التثقيفية البيئية وكذلك الأنشطة العملية التطبيقية من خلال الزيارات والرحلات الميدانية إلى المواقع البيئية في إمارة دبي، والتجارب الحية والعملية حولها، كما ركزت محاور البرنامج على الاستدامة البيئية، وبناء الشخصية البيئية والتفكير الإبداعي، والتعرف على البيئة المحلية».

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