«ليوا عجمان للرطب والعسل» يعزز السياحة المستدامة

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض، و«وام»

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أكدت خديجة محمد تركي، مديرة إدارة التطوير والتسويق السياحي في دائرة التنمية السياحية بعجمان، أن مهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل»، الذي نظمته الدائرة أسهم في تعزيز التراث والسياحة المستدامة في عجمان وشهد تفاعلاً كبيراً من المشاركين وأفراد الجمهور، نظراً لتنوع المنتجات المحلية التي تمّ عرضها فيه ومنها عرض العسل الأخضر الذي شهد إقبالاً كبيراً من الزوار، إلى جانب المنتجات اليدوية والزراعية، فضلاً عن إتاحته الفرصة للتنافس بين المزارعين، وتبادل الخبرات بين العارضين والاطلاع على أفضل الأساليب الحديثة في الزراعة من خلال العديد من الورش والمسابقات.

دعم

وأضافت إن مهرجان هذا العام الذي اختتمت أمس الأول، فعاليات دورته الثامنة، تميّز بإضفاء لمسة إنسانية على المزايدات فيه، من خلال تخصيص مزادات خيرية ذهب ريعها لصالح الجهات الداعمة للقضايا الاجتماعية والخيرية في الدولة، فيما حرصت لجنة المهرجان على تبني مفاهيم الاستدامة من خلال التعاون مع بلدية عجمان التي طرحت خلال مشاركتها أنواعاً من الأشتال والتربة الزراعية التي تسهم في تعزيز البيئة الصحية.

وأوضحت عزة المطروشي مديرة الدراسات والأبحاث والجودة في إدارة المختبرات المركزية التابعة لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن مشاركة الإدارة في فعاليات المهرجان تضمنت عرض أبرز الخدمات الفورية التي يقدمها المختبر للزوار والمشاركين ومن بينها التأكد من جودة العسل ونقائه باستخدام أجهزة دقيقة تقيس نسبة الحموضة والرطوبة وكذلك كمية السكريات فيه، لافتة إلى فحص أكثر من 80 منتجاً متنوعاً من العسل خلال فترة المهرجان واعتمادها وفقاً للمواصفات والمقاييس الإماراتية، إلى جانب فحوص الأغذية والتمور من خلال أجهزة متخصصة تكشف التخمر والتعفن والسموم الفطرية.

وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقات مزاينة الرطب والعسل بجميع أنواعه، ومسابقات أفضل أصناف الحمضيات والفواكه المحلية، التي بلغ مجموع قيمة جوائزها 388 ألف درهم وزعت على الفائزين من مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى توزيع 20 ألف درهم قسائم شرائية على أفراد الجمهور الذين شاركوا في المسابقات المتنوعة التي نظمت على هامش فعاليات المهرجان.

استدامة

وأكدت مريم الكتبي من قسم الثقافة والفنون في دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل في نسخته الثامنة جاء متزامناً مع عام الاستدامة، حيث تمثل الزراعة والتمور أحد أهم أوجه تعزيز الأمن الغذائي الوطني ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة، لذلك فإن الدائرة حريصة من خلال هذا الحدث أن يكون للمهرجان بصمة راسخة في تعزيز مساعي الدولة بتقديم نموذج عالمي في تطوير قطاع زراعي مُنتج ومستدام.

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