«الهوية الرقمية» شرط الحصول على خدمات «الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدء التطبيق الإلزامي للهوية الرقمية (UAEPass) للمتعاملين والشركات مع أنظمة الوزارة للحصول على الخدمات الرقمية من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية والتطبيق الذكي بشكل حصري.

ودخل القرار حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من 15 يوليو الماضي، وأصبح على متعاملي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الجدد التسجيل عبر الهوية الرقمية (UAEPass) للحصول على خدمات الصناعة، والمواصفات، والمطابقة، والاعتماد التي تقدمها الوزارة، وبما يدعم المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، لتقديم كل الخدمات الإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتماشياً مع مبادئ الخمسين وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071.

تفاعل إيجابي

وأكد حميد حسن الشامسي، مدير إدارة سعادة المتعاملين، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة شهدت تفاعلاً إيجابياً من قِبل المتعاملين في التحول لاستخدام الهوية الرقمية، حيث بلغ عدد مستخدمي تطبيق الهوية الرقمية (UAEPass)، 3795 مستخدماً خلال الفترة التجريبية حتى دخول التطبيق حيز التنفيذ الإلزامي والمزمع ابتداؤه في تاريخ 15 أغسطس الجاري، مشيراً إلى أن إجمالي المتعاملين الذين تم تسجيلهم للوصول إلى خدمات الوزارة بلغ 12756 مستخدماً.

كيفية التسجيل

ويستطيع متعاملو وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الحصول على تطبيق الهوية الرقمية UAEPass للهواتف الذكية من خلال منصتي iTunes وGoogle Play، ويتم التسجيل للمتعاملين عبر خطوات مبسطة، تتضمن إدراج بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتعامل، والتحقق من رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني، وإنشاء كلمة سر، ومن ثم الحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام.

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