سفير الصين: «كونغرس الإعلام» منصة لمناقشة التطورات الإبداعية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة أن الكونغرس العالمي للإعلام الذي سيعقد في أبوظبي العام الجاري، يعد منصة مهمة لمناقشة التطورات الإبداعية في صناعة الإعلام مع دولة الإمارات والدول المشاركة.

وقال إن الحدث هذا العام يسعى لاستشراف الآفاق المستقبلية لصناعة الإعلام وتعزيز القواسم والقيم والمبادئ المشتركة التي تجمع بين البشر عبر التكنولوجيا والإبداع والتعاون، لافتاً إلى أن الإعلام هو بمثابة سجل للتاريخ الإنساني ومصدر للتبادل الثقافي والعلمي بين الحضارات الإنسانية.

جاءت تصريحات السفير الصيني بالتزامن مع الاستعدادات للدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي سيعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بتنظيم من مجموعة «أدنيك» بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل.

وذكر أن وسائل الإعلام الصينية ستشارك بفعالية في النسخة المقبلة من الكونغرس، وبلاده تدعم تنظيم دولة الإمارات لهذا الحدث المهم، وتشجع وسائل الإعلام والشركات الصينية للمشاركة فيه بفعالية، لافتاً إلى القواسم المشتركة بين الدولتين، ودور وسائل الإعلام فيهما في تعزيز ونشر الأخبار التي تسلط الضوء على العلاقات القوية والمتنامية بينهما.

وأكد السفير الصيني لدى الدولة أن النسخة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام نجحت في عرض تجربة الإمارات الرائدة في التسامح والتعايش والذي وصفه بالتأثير المهم للدولة، ما يسهم في تعزيز الابتكار والتطور في صناعة الإعلام العالمية، مشيراً إلى أن النسخة الماضية من الحدث أتاحت للمشاركين الفرصة لتبادل الأفكار والآراء بشأن أهم تحديات صناعة الإعلام عالمياً.

ولفت إلى أن موعد انعقاد النسخة الحالية من الكونغرس العالمي للإعلام يتزامن مع الذكرى العاشرة لمبادرة «الحزام والطريق»، ومؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي سيعقد نوفمبر المقبل، مؤكداً ثقته أن نسخة العام الجاري ستفوق التوقعات.

وأكد أن العلاقات الثنائية بين الدولتين الصديقتين شهدت نمواً متنامياً بفضل رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وشي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وذكر أن صحيفة الشعب اليومية الصينية ووكالة أنباء شينخوا ومجموعة تشاينا ميديا وغيرها من وسائل الإعلام الصينية أنشأت مكاتب لها في دولة الإمارات، فيما انضمت وسائل إعلام إماراتية مثل وكالة أنباء الإمارات (وام) وغيرها إلى تحالف التعاون الإخباري «الحزام والطريق».. لافتاً إلى أن وسائل الإعلام الرئيسية في البلدين تعمل على تعزيز التعاون الإعلامي بينها.

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