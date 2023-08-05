«نسائية كهرباء دبي» تنظم فعاليات لتعزيز الإسهام في التنمية والعمل المناخي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت اللجنة النسائية التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الأنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري، بمشاركة ما يزيد على 500 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة.

وهدفت الفعاليات إلى تزويد الموظفات بالخبرات والمعارف اللازمة لتعزيز إسهامهن في التنمية المستدامة ودفع عجلة العمل المناخي، وتنمية مهاراتهن الوظيفية والأسرية لضمان تنشئة جيل واعٍ ومسؤول يواصل تحقيق ودعم الخطط الوطنية الطموحة.

ترسيخ القيم

واشتملت الفعاليات على باقة من المحاضرات التوعوية حول أهمية إرساء الحدود المهنية في علاقات العمل، وأفضل الطرق الإيجابية لترسيخ قيم وخصال شهر رمضان المبارك، وإعداد مائدة رمضانية متنوعة ومغذية وصحية.

وأقامت اللجنة فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ويوم الأم واليوم العالمي للمهندسات، للاحتفاء بموظفات الهيئة اللواتي أصبحن نموذجاً يُحتذى في العمل الوطني الفعال والمستدام.

ونظمت اللجنة أيضاً زيارة ميدانية إلى متحف المستقبل لتحفيز الموظفات وتشجيعهن على الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل. وعلاوة على ذلك، نظمت اللجنة زيارات ميدانية إلى مختلف أفرع الهيئة، للاستماع إلى آراء وملاحظات الموظفات باختلاف مواقعهن ومسؤولياتهن حول سبل الارتقاء بعمل اللجنة وضمان توفير جميع الفرص والظروف والإمكانات التي تعين الموظفات على النجاح والتطور، لتحقيق السعادة لهن ولأسرهن.

إلى جانب ذلك، واصلت اللجنة من خلال مبادرتها «إضاءة»، التي أطلقتها عام 2020، التعريف بإنجازات موظفات الهيئة من مختلف القطاعات، وعرض إنجازاتهن العملية والمهنية، وإبراز مشاركتهن في الأعمال المجتمعية والتطوعية.

تمكين

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «تحظى اللجنة النسائية بدعم الإدارة العليا في الهيئة لتحقيق أهدافها في ترسيخ جهود القيادة الرشيدة لتمكين المجتمع من خلال تمكين المرأة مهنياً واجتماعياً».

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