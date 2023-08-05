«نيابة دبي» تستعرض خبراتها في أمن المعلومات

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت النيابة العامة بدبي وفداً من هيئة الثقافة والفنون بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات واستعراض جميع السياسات والإجراءات الأمنية في النيابة العامة.

ورحبت فاطمة أحمد بن حيدر مدير إدارة تقنية المعلومات، بالوفد الزائر برئاسة شيخة جمعة مدير قسم أمن المعلومات في هيئة الثقافة والفنون.وقدمت فاطمة بن حيدر شرحاً للوفد حول ما تتبعه النيابة العامة في هذا المجال من الالتزام بتطوير السياسات والإجراءات الأمنية .

مناقشة

كما ناقشت المنهجيات والسياسات المعمول بها في الدائرة وأساليب المتابعة المستمرة مع الوحدات التنظيمية ومدى مطابقتها لسجلات الأصول والمخاطر الأمنية، وأكدت أهمية تنفيذ ورش توعية لأمن المعلومات والتأكد الدوري من تطوير نظام أمن المعلومات في النيابة العامة.

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