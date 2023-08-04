أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرد على العين

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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مع تزايد السحب الركامية على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة، سقطت اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة شرقاً على العين في الساد والفقع وناهل وعلى طريق ناهل والفوعة، وغزيرة مع برد على الهير وملاقط ومتوسطة على أم غافة وخطم الشكلة، مع رياح نشطة السرعة وصلت سرعتها إلى 40 كم/س.

يشار إلى أن أعلى كمية أمطار سُجلت خلال أغسطس بواقع 100.4 ملم على حميم في عام 2013.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والتي قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، كما دعا إلى تجنب البقاء في أماكن تجمع المياه.

ويتوقع المركز الوطني استمرار سقوط الأمطار المتفرقة خلال الأيام المقبلة وذلك مع استمرار توفر الفرصة لتشكل السحب الركامية، وقد استمر طقس اليوم «الجمعة» صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً مع تكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار شرقاً وشمالاً بعد الظهر.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم بواقع 49 درجة مئوية في أم الزمول «العين» عند الساعة 2:45 عصراً، وسجلت أقل درجة في الفرفار بالفجيرة بواقع 25.3 درجة مئوية عند الساعة 7:45 صباحاً بالتوقيت المحلي للإمارات.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، تتكون في مثل هذا الوقت من شهر أغسطس السحب الركامية على المناطق الشرقية من الدولة بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق ومع وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة تتطور السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر ثم تتحرك باتجاه المناطق الداخلية.

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ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس غداً «السبت» صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مثيرة للغبار نهاراً، تنشط أحياناً قد تصل إلى 40 كم/س.

ويكون طقس «الأحد» صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.

ويوم «الاثنين» يتوقع المركز الوطني طقساً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار.

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