طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:28، والمد الثاني عند الساعة 03:47، والجزر الأول عند الساعة 09:50، والجزر الثاني عند الساعة 21:39، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:23، والمد الثاني عند الساعة 00:49، والجزر الأول عند الساعة 18:45، والجزر الثاني عند الساعة 06:38.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 33 85 20

دبي 42 35 80 20

الشارقة 42 32 85 20

عجمان 41 33 85 30

أم القيوين 41 33 85 40

رأس الخيمة 44 32 80 25

الفجيرة 36 29 85 45

العـين 47 32 70 20

ليوا 47 30 65 15

الرويس 44 30 90 30

السلع 43 29 85 15

دلـمـا 41 33 85 25

طنب الكبرى / الصغرى 38 32 80 35

أبو موسى 39 32 80 30.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز